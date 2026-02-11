Montebello Ionico, grande successo per le giornate di valorizzazione del dialetto organizzate dalla Pro Loco Montebellum

Successo per la giornata organizzata dalla Pro loco Montebellum in collaborazione con l’istituto comprensivo Montebello Ionico Motta S.G. dedicata al dialetto e alle lingue locali, grande soddisfazione per il presidente Romina Palamara emozionata a vedere così tanti partecipanti, così tanti che si è dovuto dividere l’evento in due giornate. “Il dialetto locale è un inestimabile patrimonio culturale che conserva la storia, le tradizioni e l’identità di una comunità, agendo come ponte tra passato e presente. Oltre a definire l’appartenenza territoriale, il dialetto arricchisce l’espressione emotiva e mantiene vive le radici locali in un mondo globalizzato. Non dimentichiamoci mai quindi le nostre radici linguistiche. I dialetti sono fondamentali per la continuità storica e letteraria, rappresentando una ricchezza da trasmettere alle generazioni future“, le parole del presidente Palamara.

Coinvolgenti le poesie dei ragazzi che per lo più parlavano della nostra bellissima Calabria, dei suoi sapori e di tutto l’amore che sentono per lei nonostante le difficoltà, qualche componimento anche sull’ uragano Henry. Modera l’evento Claudia Pugliese, membro del direttivo della Pro Loco Montebellum. La straordinaria Dirigente Margherita Sergi, orgogliosa, ha elogiato i ragazzi e il lavoro dei docenti.

La giornata si è aperta con un ospite d’eccezione che celebra il dialetto e le lingue minoritarie con la sua arte, Ciccio Nucera, rappresentante mondiale della lingua grecanica e calabrese, Voce dei Cumelca, organettista e suonatore di tamburello, da il via con l’inno grecanico “Ela Mu kondà” cantato a gran voce da tutti i presenti.

Partecipa anche Francesco Siviglia, costruttore e suonatore di Lira. Ospiti i poeti Rocco Criseo, poeta bovese, e per Montebello Jonico, Claudia e Nuccio Pugliese. Presente anche l’assessore all’istruzione della città metropolitana Dott. Rudi Lizzi, felice di avere accettato l’invito della Pro loco, sottolineando l’importanza delle radici e della nostra tradizione da tramandare. Tra gli ospiti l’assessore Maria Tripepi del comune di San Lorenzo.