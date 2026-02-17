Montebello, il sindaco Versace incontra il comitato di Saline Joniche

“Siamo qui grazie alle segnalazioni del comitato di cittadini di Saline Joniche, per prendere visione di una situazione che conoscevamo e dei danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che si protrae da tempo”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace a margine del sopralluogo sul litorale di Saline Joniche nel Comune di Montebello Jonico effettuato con in tecnici di Palazzo Alvaro, insieme ai cittadini del comitato locale e della sindaca Maria Foti. “C’è la volontà da parte della Citta metropolitana, insieme al Comune di Montebello Jonico, affinché si possa correggere la progettazione iniziale del waterfront e mettere in sicurezza le abitazioni più vicine al mare e le strutture turistiche balneari, sulle quali molti cittadini ed imprenditori hanno fatto degli investimenti importanti. Occorre dare maggiore sicurezza anche a chi vive ogni giorno in questo borgo. Ci auguriamo che dal confronto tra l’Amministrazione comunale ed il comitato di cittadini, esca una proposta costruttiva per un intervento di sicurezza e di soluzione definitiva al progetto del nuovo fronte a mare”, rimarca Versace.

“A noi interessa che venga realizzato nel migliore dei modi”

“La Città metropolitana – ha evidenziato – continuerà a monitorare la situazione, noi siamo il soggetto finanziatore di questa progettazione, l’Ente attuatore è il Comune di Montebello Jonico e a noi interessa che venga realizzato nel migliore dei modi”.