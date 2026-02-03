Missione USA per Tajani: incontro su minerali critici, poi l’iniziativa a favore delle Regioni colpite dal Ciclone Harry

Antonio Tajani sarà domani, mercoledì 4 febbraio, a Washington per una riunione sui minerali critici. Successivamente, il titolare della Farnesina incontrerà la comunità italo-americana per un'iniziativa a sostegno delle Regioni del Sud colpite dal Ciclone Harry

tajani e occhiuto
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Viaggio in America per il ministro degli Esteri Antonio Tajani che, nella giornata di domani, mercoledì 4 febbraio, sarà a Washington per partecipare alla riunione ministeriale sui minerali critici convocata dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che aprirà i lavori insieme al vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance. L’evento fornirà anche l’occasione per un nuovo scambio di vedute tra il titolare della Farnesina e il segretario di Stato Rubio sui principali dossier internazionali, riferisce il ministero in una nota.

L’incontro, al quale prenderanno parte i rappresentati di numerosi Paesi europei ed extraeuropei, costituirà l’occasione per gli USA di presentare la riconfigurazione della Mineral Security Partnership, che sarà trasformata in un’iniziativa multilaterale volta a promuovere la cooperazione in materia di estrazione, lavorazione, riciclo e resilienza delle catene di approvvigionamento dei minerali critici e per avviare un dialogo su prospettive di investimento e possibili progetti comuni.

L’appuntamento rientra nel più ampio confronto internazionale sulle catene di approvvigionamento strategiche e sulla cooperazione economica nel settore. Tajani interverrà nella prima sessione e prenderà parte ai lavori per rappresentare la posizione dell’Italia che, come seconda manifattura d’Europa e quarto esportatore mondiale, da tempo sostiene la necessità di rafforzare la sicurezza e l’affidabilità delle catene del valore.

Il titolare della Farnesina confermerà l’importanza strategica di collaborare a livello transatlantico e con uno stretto coordinamento con i Partner europei – a partire dalla Germania, come concordato da Tajani con l’omologo Johann Wadephul durante il vertice Italia-Germania del 23 gennaio scorso – per nuove politiche industriali a sostegno delle filiere delle materie prime critiche.

L’impegno per le Regioni colpite dal Ciclone Harry

Successivamente, Tajani incontrerà anche la comunità italo-americana per programmare un’iniziativa benefica a favore di Calabria, Sicilia e Sardegna, le Regioni del Sud Italia colpite dal Ciclone Harry nei giorni scorsi. Tajani incontrerà anche un qualificato gruppo di imprenditori italiani che operano negli Stati Uniti.

Leggi altri articoli di Notizie dall'Italia