Missione USA per Tajani: incontro su minerali critici, poi l’iniziativa a favore delle Regioni colpite dal Ciclone Harry

Viaggio in America per il ministro degli Esteri Antonio Tajani che, nella giornata di domani, mercoledì 4 febbraio, sarà a Washington per partecipare alla riunione ministeriale sui minerali critici convocata dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che aprirà i lavori insieme al vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance. L’evento fornirà anche l’occasione per un nuovo scambio di vedute tra il titolare della Farnesina e il segretario di Stato Rubio sui principali dossier internazionali, riferisce il ministero in una nota.

L’incontro, al quale prenderanno parte i rappresentati di numerosi Paesi europei ed extraeuropei, costituirà l’occasione per gli USA di presentare la riconfigurazione della Mineral Security Partnership, che sarà trasformata in un’iniziativa multilaterale volta a promuovere la cooperazione in materia di estrazione, lavorazione, riciclo e resilienza delle catene di approvvigionamento dei minerali critici e per avviare un dialogo su prospettive di investimento e possibili progetti comuni.

L’appuntamento rientra nel più ampio confronto internazionale sulle catene di approvvigionamento strategiche e sulla cooperazione economica nel settore. Tajani interverrà nella prima sessione e prenderà parte ai lavori per rappresentare la posizione dell’Italia che, come seconda manifattura d’Europa e quarto esportatore mondiale, da tempo sostiene la necessità di rafforzare la sicurezza e l’affidabilità delle catene del valore.

Il titolare della Farnesina confermerà l’importanza strategica di collaborare a livello transatlantico e con uno stretto coordinamento con i Partner europei – a partire dalla Germania, come concordato da Tajani con l’omologo Johann Wadephul durante il vertice Italia-Germania del 23 gennaio scorso – per nuove politiche industriali a sostegno delle filiere delle materie prime critiche.

L’impegno per le Regioni colpite dal Ciclone Harry

Successivamente, Tajani incontrerà anche la comunità italo-americana per programmare un’iniziativa benefica a favore di Calabria, Sicilia e Sardegna, le Regioni del Sud Italia colpite dal Ciclone Harry nei giorni scorsi. Tajani incontrerà anche un qualificato gruppo di imprenditori italiani che operano negli Stati Uniti.