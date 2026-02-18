“Mis Smarco” al Teatro Primo di Villa San Giovanni | INFO

Prosegue la 12ª Stagione di Drammaturgia Contemporanea del Teatro Primo di Villa San Giovanni (RC), che ha la direzione artistica di Silvana Luppino e Christian Maria Parisi. Il nuovo appuntamento in programma è con “Mis Smarco”, monologo di e con Valentina Illuminati, in scena sabato 21 febbraio alle ore 21.00 e domenica 22 febbraio alle ore 18.15. Lo spettacolo è una produzione Numeri 11 – Caleidoscopio. Dopo una vita trascorsa a incarnare ruoli diversi – la brava, la saggia, la divertente, la cazzuta, l’umile, la figlia, la sorella, la compagna – Mis Smarco, ormai sulla soglia degli “anta”, decide di compiere il gesto più difficile: smarcarsi.

Smarcarsi dalle aspettative, dalle maschere e dalle personalità costruite per adattarsi al mondo, per essere finalmente solo e semplicemente se stessa. In scena un’unica attrice dà vita a molteplici identità e personaggi, alternando narrazione, dialoghi e monologhi, condividendo con il pubblico un percorso di trasformazione che diventa specchio di una condizione comune.

Spettacolo

Lo spettacolo nasce in una piccola cittadina marchigiana e conserva, a tratti, l’uso del dialetto d’origine (reso comprensibile a tutti) come elemento di autenticità. Attraverso uno sguardo schietto, leggero e irriverente, Mis Smarco racconta la società contemporanea e indaga con ironia quei piccoli avvenimenti quotidiani che, inconsapevolmente, diventano così grandi da condizionare la personalità e la storia di ciascuno. “È la storia qualunque di una donna qualunque, il linguaggio è potabile e la trama a buffet, ognuno prenda ciò che vuole.” “Scegliendo le parole giuste possiamo davvero cambiare la storia, magari la nostra… magari!” “Mi smarco dal modo, dal nodo e dalla perfezione…” (cit. Mis Smarco). Valentina Illuminati, attrice, regista e autrice, è diplomata al Teatro Nazionale di Genova e fondatrice della compagnia Numeri 11, con cui porta avanti un percorso di ricerca e produzione teatrale indipendente.

MIS SMARCO di e con Valentina Illuminati – disegno luci Ornella Banfi e Rossano Siragusano – produzione Numeri 11 – Caleidoscopio.

Sabato 21 febbraio 2026 ore 21.00 – Domenica 22 febbraio 2026 ore 18.15

Teatro Primo – Via delle Filande 29, Villa San Giovanni (RC)

Biglietti: intero €15 – ridotto under 30 €13 – ridotto allievi Teatro Primo €10. Info e prenotazioni: 347 6973297 (anche WhatsApp)

teatroprimo@gmail.com www.teatroprimo.it