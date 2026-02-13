Mimmo Postorino nuovo Delegato ANSMES: il plauso di Tino Scopelliti e del Coni Calabria

“Il CONI Calabria e il presidente regionale Tino Scopelliti esprimono vive congratulazioni a Mimmo Postorino per la nomina a Delegato ANSMES (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP). Una designazione che rappresenta un importante riconoscimento personale e, al tempo stesso, un valore aggiunto per l’intero movimento sportivo calabrese, potendo contare su una figura di esperienza, sensibilità sportiva e profonda conoscenza del territorio“. È quanto si legge nel comunicato stampa del Coni Calabria.

“L’ANSMES svolge da sempre un ruolo significativo nella promozione dei valori dello sport, nella tutela della memoria sportiva e nella diffusione della cultura del merito, principi pienamente condivisi dal CONI Calabria.

Il presidente Scopelliti ha sottolineato come ‘la nomina di Mimmo Postorino rappresenti un segnale positivo per il rafforzamento della rete tra istituzioni sportive e associazionismo benemerito, elemento fondamentale per continuare a valorizzare la storia, le competenze e le eccellenze del nostro sport regionale’.

A Mimmo Postorino giungano, dunque, gli auguri di buon lavoro da parte del CONI Calabria, con l’auspicio di una proficua collaborazione nel segno dei valori più autentici dello sport“, conclude la nota.