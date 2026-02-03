Milazzo: crack e cocaina occultata in auto ed in casa, due arresti

Nella giornata di ieri, a Milazzo, i Carabinieri della Compagnia del luogo hanno arrestato un 41enne e una 33enne, già noti alle Forze dell’ordine, poiché ritenuti responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. In particolare, l’arresto è stato eseguito dai militari della Sezione Radiomobile, i quali – nell’ambito di un servizio di controllo del territorio – hanno proceduto al controllo dell’uomo, notato poco prima mentre armeggiava con fare sospetto all’interno di un’autovettura, parcheggiata in una zona solitamente frequentata da assuntori di stupefacenti.

Perquisizioni in auto ed in casa

Difatti, l’atteggiamento insofferente e nervoso assunto dal 41enne ha indotto gli operanti ad approfondire le verifiche mediante una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo nell’abitacolo tre dosi di cocaina (una delle quali, occultata tra il freno a mano e la leva del cambio), nonché un marsupio contenente circa 3 grammi di crack e una somma di 1.200 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. A quel punto, non potendo escludere che l’uomo detenesse altro stupefacente a casa, i Carabinieri si sono quindi recati presso il domicilio dell’interessato, ove era presente la 33enne: nella circostanza sono stati complessivamente rinvenuti altri 15 grammi circa di cocaina – 4 dei quali occultati nel telaio di una finestra e consegnati spontaneamente dalla donna – nonché vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle sostanze.

L’uomo e la donna sono stati quindi accompagnati in caserma e dichiarati in stato di arresto, per poi essere ristretti nelle Case Circondariali, rispettivamente, di Barcellona Pozzo di Gotto e Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Tutto lo stupefacente e il materiale sequestrato sono stati consegnati ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.