Milazzo, Azione a sostegno della candidatura a Sindaco di Lorenzo Italiano

Questa mattina il Segretario Provinciale del Partito Andrea Ferrara e il Presidente Provinciale Lillo Grasso hanno incontrato il candidato sindaco per la Città di Milazzo, dott. Lorenzo Italiano. È stata l’occasione per condividere e definire una linea comune di interessi programmatici in vista delle prossime elezioni amministrative. Si tratta di un impegno reciproco nel sociale, che prende forma all’interno di un progetto civico aperto a tutte le sensibilità politiche, associative e ai movimenti che si riconoscono nei valori dell’impegno sociale, ponendo al centro la dottrina e i valori cristiani che caratterizzano la nostra comunità.

La partecipazione a questa competizione elettorale nasce anche dalla volontà di ricostruire il dialogo con cittadini e le imprese, archiviando la stagione dell’“io” come forma assoluta e priva di confronto, per privilegiare invece il “noi” e il bene comune. L’intesa raggiunta è ampia e condivisa, fondata su un programma che verrà presentato ai milazzesi. Rilancio del tessuto sociale, rilancio economico della Città e una strategia di sviluppo chiara e seria. Su queste basi e su questi obiettivi, Azione sarà presente a Milazzo “sostenendo Lorenzo Italiano, contribuendo ad arricchire le liste a suo supporto”.