MessinAttiva, l’8 febbraio l’intervento di pulizia intorno al Lago Piccolo di Torre Faro | INFO

“Domenica 8 febbraio, dalle ore 15:00 alle 17:30, MessinAttiva organizzerà un intervento di raccolta rifiuti intorno al Lago Piccolo di Torre Faro. L’iniziativa si distingue dalle consuete raccolte poiché non ci concentreremo sulla spiaggia, ma sui massi circostanti. Si consiglia di indossare stivali impermeabili, data la possibilità di contatto con l’acqua. Tuttavia, se siete abili a mantenere l’equilibrio, potete tranquillamente indossare scarpe normali o restare a piedi nudi“. È quanto si legge in un comunicato stampa di MessinAttiva.

“Durante i sopralluoghi, abbiamo constatato che il Lago Piccolo di Torre Faro è in condizioni critiche; i rifiuti vengono trasportati sulle rocce circostanti, dove rimangono finché l’alta marea non li riporta in acqua. Abbiamo quindi deciso di intervenire in quest’area.

Siamo consapevoli che questa iniziativa potrebbe non attrarre volontari come le raccolte tradizionali in spiaggia, ma è essenziale considerare che i rifiuti che finiscono nel lago giungono inevitabilmente al mare e, peggio ancora, rimangono in quella che dovrebbe essere una riserva naturale. Come sempre, forniremo sacchi e guanti ai volontari, quindi non è necessario portare nulla se non una buona dose di entusiasmo, sempre gradita“, conclude la nota.