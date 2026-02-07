Messina, World Champions League di calcio balilla: giovani, inclusione e spettacolo nella giornata inaugurale

È partita ufficialmente da Messina la tre giorni della ITSF World Champions League di Calcio Balilla, uno degli eventi internazionali più attesi della stagione, che porta in città oltre 500 atleti, staff tecnici e delegazioni da tutto il mondo. La prima giornata di manifestazione si è aperta all’insegna dei giovani, della formazione e dei valori più autentici dello sport: competizione, inclusione e partecipazione.

A inaugurare il programma è stata la seconda edizione del Torneo Interscolastico “Città di Messina”, patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, che ha visto scendere in campo circa 100 studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo e Secondo Grado della città. Una mattinata di entusiasmo, fair play e sano divertimento che ha confermato il valore educativo del calcio balilla come strumento di aggregazione e crescita.

Per gli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo Grado, il primo posto è andato a Puglisi, Ardizzone e Giardina dell’Istituto Comprensivo “Taormina–Foscolo”, seguiti da Spanò, Tripoli e Irrera dell’Istituto Comprensivo “San Francesco di Paola” e da Barbuscia F., Barbuscia M. e Cocuzza dell’Istituto Comprensivo “Catalfamo”.

Nel torneo riservato agli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, il podio ha visto al primo posto Pino, Bucca e Floridia del Liceo Scientifico “G. Galilei” (I.I.S. Maurolico), davanti a Borgia, Cotroneo e Tatì del Liceo Classico “Maurolico” e a Mattiolo, Interdonato e Musolino dell’Istituto Seguenza.

Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata sulla formazione e sull’approfondimento, con il corso di aggiornamento per giornalisti accreditato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, dal titolo “Parole senza barriere: raccontare la disabilità”, che ha registrato una partecipazione numerosa e qualificata, grazie al contributo di relatori di rilievo collegati sia in presenza che da remoto.

A seguire, la cerimonia ufficiale di inaugurazione della WCL Messina 2026, alla presenza delle autorità civili e sportive. Tra gli interventi istituzionali anche quello del Sindaco di Messina Federico Basile, che ha sottolineato il valore strategico dello sport come veicolo di inclusione sociale e promozione del territorio. Momento particolarmente emozionante l’alzabandiera, accompagnato dall’Inno di Mameli eseguito dalla Banda Meccanizzata “Aosta” dell’Esercito Italiano, prima della presentazione ufficiale di tutti gli 80 team in gara.

Dalle 17.00, infine, il via alla prima fase delle competizioni ufficiali, con le prime sfide valide per il tabellone internazionale della World Champions League, seguite da pubblico e appassionati anche attraverso le dirette streaming.

La manifestazione è organizzata da ITSF – International Table Soccer Federation, Federazione Italiana Sport Calcio Balilla, Comitato Organizzatore WCL Messina 2026 e Comune di Messina, con il supporto di numerosi partner istituzionali e sponsor privati. Le gare sono trasmesse in diretta sui canali ufficiali ITSF, mentre risultati e classifiche sono consultabili in tempo reale sulle piattaforme federali internazionali.

Il programma prosegue domani con l’ingresso in gara delle categorie Juniores, Paralimpici e Open, nuove sessioni di qualificazione e le prime fasi decisive verso i tabelloni finali, confermando Messina come capitale internazionale del calcio balilla e dello sport inclusivo.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno sostenuto la manifestazione con il patrocinio e con un preziosissimo supporto: oltre al Comune di Messina e alle Aziende Partecipate del Comune (AMAM, ATM Messina, Messina Servizi Bene Comune e Messina Social City), l’Università degli Studi di Messina, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, ODG Sicilia, l’Unione Stampa Sportiva Italiana – Sicilia, la Brigata Meccanizzata “Aosta” dell’Esercito Italiano, Villa Salus, Eureka, Explorer Informatica, l’Orso Messina, Caffè Barbera, Birrificio Messina, AISM Sicilia, Triptop, Investigation e Security Giuseppe Mafali, Biliardi Spampinato, Royal Palace Hotel, SSD UniMe e il Gruppo M.O.V.M. Luigi Rizzo – Sede di Messina.

La World Champions League Finals 2026 si conferma così come un evento di assoluto rilievo internazionale, capace di unire sport, inclusione, promozione del territorio e partecipazione, proiettando Messina al centro della scena mondiale del calcio balilla.

Le partite saranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube ITSF: https://www.youtube.com/@TableS0ccer.

Aggiornamento live dei risultati sulla piattaforma ufficiale ITSF:

https://app.tablesoccer.org/p/wcl-2026/.