Messina Volley, trionfo in rimonta contro Nino Romano: sotto 2-0, vince al tie-break

Il un “PalaRescifina” gremito, il Messina Volley conquista un’importante vittoria al tie-break contro la Polisportiva Nino Romano. Con questo successo, maturato nella 14ª giornata del campionato di Serie C femminile, le ragazze giuidate da Marcela Nielsen agganciano al secondo posto proprio le mamertine di mister Mauro Maccotta. Capitan Michela Laganà e compagne, sotto di due set, trovano la marcia giusta e si aggiudicano i due parziali successivi, trascinando il match al tie-break. Le peloritane, in quest’ultima frazione di gioco, sotto per 11-6, piazzano 9 punti consecutivi che gli consentano di ribaltare le sorti del set e ottenere la vittoria.

Primo set in equilibrio fino al 5-5, quando la squadra ospite si porta a +2 (5-7) con l’ace di Angela Bertè. Alice Maccotta e Claudia Pulisi allungano per le mamertine (+7; 8-15) ed il Messina Volley chiede time-out. Al rientro il gap fra le due formazioni rimane pressappoco uguale fino al muro di Puglisi che aumenta a +9 (12-21) il vantaggio per le ospiti. Due spunti di Ginevra Pino chiudono il parziale in favore della Pol. Nino Romano (+11; 14-25). Nel secondo ospiti avanti di quattro punti (2-6), ma il Messina Volley si ricompatta e trova il pari (9-9), grazie ad Alessandra Cuzzola, Barbora Basile, Nielsen e Sara Arena. Puglisi e Bertè riportano avanti le ospiti (+2; 11-13), con il Messina Volley in pausa. Basile pareggia (13-13) e si viaggia punto a punto fino al nuovo vantaggio mamertino (+2; 19-21) firmato da Puglis e Stefania Fleres.

Secondo discrezionale locale e nuova parità (21-21). Basile porta avanti le peloritane (23-22) ed è adesso coach Maccotta a chidere il time-out. Puglisi e Bertà ribaltano (23-24) ed il pallonetto di Giulia Mondello porta ai vantaggi le sorti del parziale (24-24). Maccotta e l’ace di Alice Impellizzeri chiudono il set in favore delle milazzesi. Messina Volley avanti nel terzo (+3; 5-2) con Mondello e Nielsen. Sul 7-3 locale, coach Maccotta chiama la pausa ed al rientro Maccotta accorcia (-2; 7-5). L’ace di Basile firma il +4 (10-6) per le locali, mentre Bertè sigla il pari (11-11). Lo stesso opposto ospite con Puglisi portano avanti la Nino Romano (+3; 11-14) e si viaggia punto a punto fino alla reazione della squadra di casa che trova il pari con la pipe di Mondello (22-22). Le ospiti chiamano il secondo discrezionale e due punti di Nielsen chiudono il parziale in favore delle peloritane (25-23).

Maccotta ed Impellizzeri piazzano il +3 (0-3) ospite nel quarto set. Mondello e Nielsen pareggiano (3-3) e lo stesso numero 8 locale porta a due (5-3) i punti di vantaggio per le giallo-blu. Puglisi pareggia (6-6), ma il pallonetto di Cuzzola, l’ace di Giulia Bisicchia e la pipe di Mondello piazzano il +3 (9-6) per le padrone di casa. Maccotta chiama la pausa, ma la musica non cambia e due spunti di Nielsen, unito ad un altro punto dalla battuta di Bisicchia, allungano a 6 (12-6) il divario fra le due squadre. Basile e Nielsen tracciano il +8 (16-8), mentre Maccotta, Fleres e Puglisi accorciano a -4 (17-13). Puglisi e Impellizzeri preggiano (19-19), ma il Messina Volley produce un break du 4 punti che gli consente di piazzare il 23-19 con Mondello, Basile e Nielsen. Bertè annulla il set-point (24-21), concretizzato dalla squadra di casa che pareggia il computo dei set e prolunga il match al tie-break. Quinto set che comincia all’insegna della Nino Romano (+5; 2-7) trascinati da Bertè, Maccotta, Puglisi e Impellizzeri.

Le giallo-blu chiamano time-out, ma Impellizzeri firma il cambio campo (+5; 3-8). Basile accorcia a -4 (6-10), ma Bertè ribadisce il +5 (6-11). Il Messina Volley ricuce a -3 (8-11) con Maccotta in pausa. Al rientro Nielsen e l’ace di Mondello materializzano il pari (11-11) con il secondo discrezionale ospite. Sempre Nielsen concretizza il match-point (+3; 14-11), anteprima della vittoria giallo-blu.

“Sono contentissima del risultato – commenta coach Nielsen a fine gara – perché rappresenta una doppia soddisfazione. E’ iniziata male, se paragonata a ciò che stiamo facendo in campionato e questo mi fa capire che non sappiamo gestire bene le emozioni. Però poi ci siamo fatte valere per quello che valiamo ed aver rovesciato un risultato così, conta tantissimo. Purtroppo in alcune partite reagiamo dopo, piuttosto di fare capire subito le nostre potenzialità. Non so accettarlo o lottarci contro, ma sicuramente ci lavoreremo”.

“E’ stata una partita lunga – aggiunge il libero giallo-blu Miriam Colombrita – ma alla fine siamo riuscite a trovare sempre delle soluzioni. Questa è la parola della giornata se consideriamo anche i problemi tecnici dell’impianto prima della partita, che sono stati risolti. Fortunatamente abbiamo una squadra che non è composta soltanto dalle atlete in campo, ma da chi è anche fuori ed è sempre presente. E’ una vittoria del Messina Volley, di tutti, dal primo all’ultimo. Siamo partiti due set sotto ed anche al tie-break eravamo sotto, però siamo riuscite a trovare le soluzioni giuste e portare la vittoria a casa”.

Messina Volley-Polisportiva Nino Romano 3-2 (14-25; 24-26; 25-23; 25-21; 15-11)

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci, Arena S., Cuzzola, La Spada, Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo.

Polisportiva Nino Romano: Rispoli, Bertè, De Luca, Impellizzeri, Musicò, Fleres F., Puglisi, Rizzo, Fleres S., Pino, Cicero, Maccotta, Cuzzocrea (Lib. 1) (Cap.), Cucinotta (Lib. 2). All. Maccotta, 2° All. Foti.

Arbitri: Perdichizzi e Ferraloro.