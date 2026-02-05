Messina Volley, Michela Laganà: “Randazzo è una squadra ostica, dobbiamo essere decise e concentrate”

Impegno in trasferta per il Messina Volley che, nella 13ª giornata del Campionato di Serie C femminile, farà visita al New Randazzo Volley. All’andata le atlete dirette da Marcela Nielsen, terza forza del torneo, si sono imposte per 3-0 e non dovranno abbassare la guardia in terra etnea contro l’agguerrito team allenato da mister Stefano Bertone.

A presentare il match di sabato è il capitano e palleggiatrice giallo-blu Michela Laganà: “veniamo da una vittoria che ci ha permesso di cominciare bene il girone di ritorno e, su questa scia, dobbiamo cercare di conquistare il maggior numero di vittorie possibili. La gara con il Randazzo sarà difficile, anche perché giochiamo fuori casa. Dobbiamo stare attente visto che la squadra etnea, nel girone di andata, ha conquistato qualche punto in partite importanti. Dall’inizio dell’anno ad oggi è cambiato il nostro modo di giocare ed adesso siamo più affiatate e stiamo consolindando la nostra tipologia di gioco”.