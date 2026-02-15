Messina, Villa Sabin chiusa al pubblico per motivi di sicurezza

L’Amministrazione Comunale di Messina informa che Villa Sabin “è stata temporaneamente chiusa al pubblico a scopo precauzionale. La chiusura si è resa necessaria a causa di un palo pericolante, segnalato dal custode della villa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per garantire la rimozione del pericolo e la messa in sicurezza dell’area. La riapertura di Villa Sabin avverrà non appena gli accertamenti e gli interventi di sicurezza saranno completati”.

L’Amministrazione Comunale invita “cittadini e visitatori a rispettare la chiusura temporanea e ringrazia per la collaborazione”.