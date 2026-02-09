Messina, via Lago Grande invasa dai liquami | VIDEO

“Doppio fallimento dell’AMAM a Ganzirri, in via Lago Grande. Ha fallito sia per una fogna che non funziona e a causa della quale i liquami invadono la superficie stradale, sia per le condizioni disastrose di quest’ultima, mattonelle divelte ed erbacce comprese. Il problema mi è stato segnalato oggi -spiega Salvatore Scandura (Lega), vicepresidente del VI Quartiere- ma si è verificato alcuni giorni fa. È inaccettabile che nelle conferenze stampa del martedì l’amministrazione racconti ai messinesi una città che non esiste, mentre si verificano problemi del genere senza che nessuno intervenga”.

“Non c’è solo un problema di sicurezza per chi percorre quel tratto di strada, ma anche di salute perché stiamo parlando di liquami fognari. Vista l’urgenza, ci aspettiamo che l’AMAM, alla quale nel marzo del 2021 è stata affidata anche la manutenzione delle strade, e l’assessore competente Nino Carreri si attivino immediatamente per sanare questa situazione incresciosa e inaccettabile”, conclude.