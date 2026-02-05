Messina, tutto pronto per le Wolrd Champions League Finals di Calcio Balilla | FOTO

Messina è pronta ad ospitare l’evento più prestigioso del calcio balilla mondiale. Da domani, venerdì 6, fino a domenica 8 febbraio 2026, la città dello Stretto accoglierà le ITSF World Champions League Finals 2026, trasformando il PalaRescifina nella Gaming Arena “Città di Messina”, teatro di tre giornate di sport, competizione e partecipazione internazionale.

Le World Champions League Finals renderanno Messina il punto di riferimento globale del calcio balilla: saranno in riva allo Stretto le migliori squadre del mondo, atleti di vertice, delegazioni internazionali e addetti ai lavori provenienti da ogni continente, coinvolgendo il territorio anche attraverso numerose iniziative promozionali e collaterali pensate per ampliare l’esperienza sportiva e aprirla alla città.

I numeri certificano la portata straordinaria della manifestazione: 533 atleti, 81 squadre e 26 Paesi rappresentati, ai quali si aggiungeranno numerose presenze ulteriori tra staff tecnici, dirigenti federali, arbitri, media e accompagnatori. Un grande flusso internazionale che darà vita a tre intense giornate di gare ufficiali, confermando Messina come sede credibile e attrattiva per i grandi eventi sportivi internazionali.

La realizzazione della World Champions League Finals 2026 è resa possibile da una forte e concreta sinergia istituzionale. La manifestazione, indetta dalla International Table Soccer Federation (ITSF) ed affidata in Italia alla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB), organizzata con la collaborazione del Comune di Messina e di Mediterranea Eventi. Un lavoro di squadra fortemente sostenuto dal Sindaco Federico Basile, dall’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro e dall’Amministrazione comunale, che hanno creduto nel valore strategico dell’evento come leva di promozione sportiva, turistica e identitaria per la città.

Il programma ufficiale si svilupperà nell’arco delle tre giornate con le fasi di qualificazione, le eliminazioni dirette e le finali che assegneranno i titoli di Club Campioni del Mondo, affiancate da un articolato calendario di attività promozionali ospitate interamente all’interno del PalaRescifina. Tra queste, il Torneo Interscolastico “Città di Messina”, realizzato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, il Torneo di Calcio Balilla powered by Giovani Imprenditori Sicindustria Messina, e il Corso di aggiornamento per giornalisti, accreditato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, dal titolo “Parole Senza Barriere”, dedicato al racconto corretto e inclusivo della disabilità nello sport e non solo.

Sempre all’interno del PalaRescifina sarà inoltre allestita una area food dedicata al ristoro dei partecipanti e del pubblico, pensata per garantire accoglienza e servizi durante tutte le giornate della manifestazione e contribuire a rendere la Gaming Arena “Città di Messina” uno spazio vivo e funzionale.

Nel corso della giornata di sabato 7 febbraio sarà presente anche uno stand del progetto “Formare al Benessere”, partner dell’evento e iniziativa realizzata con il contributo della Regione Sicilia, dedicata alla promozione di stili di vita sani e sostenibili. Ai partecipanti saranno offerte le Arance di Ribera DOP, simbolo del legame tra sport, benessere, alimentazione di qualità e valorizzazione delle eccellenze territoriali.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno sostenuto la manifestazione con il patrocinio e con un preziosissimo supporto: oltre al Comune di Messina e alle Aziende Partecipate del Comune (AMAM, ATM Messina, Messina Servizi Bene Comune e Messina Social City), l’Università degli Studi di Messina, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, ODG Sicilia, l’Unione Stampa Sportiva Italiana – Sicilia, la Brigata Meccanizzata “Aosta” dell’Esercito Italiano, Villa Salus, Eureka, Explorer Informatica, l’Orso Messina, Caffè Barbera, Birrificio Messina, AISM Sicilia, Triptop, Investigation e Security Giuseppe Mafali, Biliardi Spampinato, Royal Palace Hotel, SSD UniMe e il Gruppo M.O.V.M. Luigi Rizzo – Sede di Messina.

La World Champions League Finals 2026 si conferma così come un evento di assoluto rilievo internazionale, capace di unire sport, inclusione, promozione del territorio e partecipazione, proiettando Messina al centro della scena mondiale del calcio balilla.

Le partite saranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube ITSF: https://www.youtube.com/@TableS0ccer.

Aggiornamento live dei risultati sulla piattaforma ufficiale ITSF: https://app.tablesoccer.org/p/wcl-2026/.