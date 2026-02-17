Messina, torna il Premio Internazionale Catalani con la 6ª edizione

Al via la sesta edizione del Premio Internazionale Catalani, ideato e organizzato da Mamy Costa nell’ambito delle iniziative promosse da Spazio Macos, galleria d’arte al centro di Messina nelle vicinanze della Chiesa dei Catalani. Mutuando la frase “i am ‘in’ my work” di Jackson Pollock – di cui il 70° anniversario della morte – è possibile individuare il tema della sesta edizione del Premio Internazionale Catalani: coniugare l’essere con il fare. Una parte di ogni artista rimane nell’opera, così come nell’opera ciascuno trova il frammento di un sentimento comune rappresentato dalle più svariate cromie e sfumature, luci e ombre nel condividere bellezza e impegno sociale al di fuori di una cornice come quella dello Stretto di Messina, tuttora crocevia di culture diverse. Il Premio Catalani si conferma internazionale nel segno del confronto e del dialogo tra linguaggi artistici diversi per idea ispiratrice e per tecnica, rinnovando il proposito di contribuire alla multiculturalità mediterranea connaturata a Messina, Porta della Sicilia.

Inaugurazione mostra

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 17.30, presso la Galleria Spazio Macos (Via Cardines, 16 – Messina) saranno inaugurate la mostra e la videoesposizione delle opere finaliste in presenza e in forma virtuale alla sesta edizione del Premio Internazionale Catalani 2026, curata da Mamy Costa e realizzata in collaborazione con A.P.A.T. (Associazione Paesaggio, Ambiente e Territorio), A.M.A. (Associazione Messina Apicoltori). Il progetto è stato sostenuto anche da imprenditori locali.

Afferma Mamy Costa:“Il Premio Internazionale Catalani nasce con l’obiettivo di onorare coloro che si sono distinti, per il loro contributo alla crescita artistica e intellettuale dell’umanità. Ispirato a valori di innovazione, bellezza e impegno sociale, il premio funge da ponte tra culture diverse, premiando il merito oltre ogni confine. Il Premio si articola solitamente in diverse categorie chiave: Pittura, Scultura, Fotografia, Digital Art, per chi ha saputo raccontare il mondo con voce nuova e profonda. Un riconoscimento alla creatività che trasforma la realtà, migliorando la qualità della vita e aprendo nuovi orizzonti, dedicato a chi con la propria arte esalta la pace, la sostenibilità e i diritti umani. La missione del Premio Catalani non è solo quella di celebrare il successo individuale, ma anche: ispirare le nuove generazioni attraverso l’esempio dei premiati; promuovere il dialogo interculturale in un’epoca di frammentazione; valorizzare il territorio che ospita la manifestazione, trasformando Messina nel centro del dibattito culturale internazionale. L’evento, anche quest’anno, vedrà la partecipazione di Artisti che provengono da tutta Italia e dall’estero. Ricevere il Premio Internazionale Catalani significa entrare a fare parte di un albo d’oro di menti illuminate, che con la propria arte sta scrivendo la storia del nostro tempo”.

I Finalisti

Di seguito gli Artisti finalisti partecipanti in forma fisica oppure in forma virtuale:

Augusto Arrotta (ME)

Maria Barisani (TO)

Stefania Bottino (VR)

Milena Emma Caracciolo (MI)

Rino Cicirelli (GR)

Daniela Ciuperca (TO)

Miki Comoglio (PG)

Cetty Coppolino (MT)

Serenella Costa (ME)

Nino Tanuki Crisafulli (ME)

Alessandra Croce (VC)

Renata De Santo (TO)

Lucia Di Cicco (BA)

Antonella Fattore (SA)

Ida Fisco (NA)

Regina Fisicaro (CS)

Monica Florino (FI)

Frage (PA)

Maria Antonietta Garzia (PE)

Giuliano Gaspari (NA)

Elena Giambenedetti (PI)

Antonina Giotti (VA)

Silvia Grassi (LU)

Fiorenza La Fauci (ME)

Daria Lazarenko (UKR)

Moreno Lonardi (VR)

Josè Miranda (PRT)

Giusy Marra (AUS)

Laura Marra (GE)

Anna Rita Mattei (LT)

Francesca Mazzaglia (CT)

Kety Olivieri (LU)

Ignazio Pandolfo (ME)

Giovanni Pione (ME)

Liala Polato (BS)

Dino Puglisi (CT)

Maria Raffa (ME)

Rosanna Reategui (GE)

Marta Rodighiero (VE)

Aneta Rogalska (VA)

Sabina Romanin (PN)

Antonietta Russo (CT)

Matteo Spadaro (ME)

Tania Spina (BO)

Anna Stampa (TP)

Stefania Tagliabue (VB)

Bianca Tomer (TO)

Victor Tretjak (DE)

Patrizia Valentini (TO)

Francesca Varone (ME)

Gabriella Zedda (CA)

I premi

Saranno tre i vincitori, per i quali sono previsti i seguenti premi:

1 – una mostra personale 2027

2 – inserimento nel Catalogo Arte Contemporanea 2027

3 – videoesposizione 2027

Sono previsti ulteriori premi assegnati dalle Associazioni e dagli Imprenditori sostenitori. Tutti gli altri Artisti riceveranno attestato di merito. La mostra è corredata da catalogo cartaceo e videocatalogo, che si potrà fruire anche on line su tutti i social.