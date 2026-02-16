Messina: tensione in commissione, passa il bilancio di previsione ma volano accuse tra consiglieri

Nuova seduta di commissione bilancio del comune di Messina, presieduta dal consigliere comunale di maggioranza, Margherita Milazzo, della proposta di deliberazione numero 6 del 22 gennaio 2026 – bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028. Nella seduta, a cui non ha partecipato il sindaco Federico Basile, erano presenti i dirigenti comunali che si occupano dei conti dell’ente ed un componente dei revisori dei conti.

Polemiche

Alla fine il bilancio è stato approvato ed adesso si attende la seduta del consiglio comunale per l’ok definitivo ma la tensione è stata tanta in aula. Il consigliere Busà, durante i suoi ripetuti interventi, ha criticato le opposizione: “entro oggi bisogna presentare gli emendamenti e nessuno lo ha fatto se non a voce, non è possibile”.

Non le manda a dire il consigliere Centofanti: “la maggioranza strumentalizza tutto ed il proponente della delibera, il sindaco Basile non è neanche presente in aula”. Il presidente Milazzo ha difeso il primo cittadino: “c’è sempre stato in altre sedute, oggi si doveva discutere gli emendamenti”. Alla fine si è raggiunto una quadra con la presentazione degli emendamenti che saranno presentati direttamente in consiglio comunale.

Emendamenti

Al momento, ma è probabile che ne verranno presentati altri, ci sono due emendamenti di Centofanti di Prima l’Italia, 2 di Fratelli d’Italia di cui uno sulla copertura finanziaria per il trasporto gratuito per i disabili sui mezzi pubblici; uno del Pd sull’edilizia scolastica. La Fauci, esponente di Ora Sicilia, rassicura tutti: “entro il 28 febbraio sarà votato il bilancio e anche noi presenteremo emendamenti”. Durante la seduta sono stati approvati a maggioranza dei debiti fuori bilancio.