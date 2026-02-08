Messina, successo per le World Champions League Finals di calcio balilla

“Si concludono con un successo straordinario le World Champions League Finals di calcio balilla olimpico e paralimpico di Messina. Una manifestazione che arriva per la prima volta in Italia e porta nella nostra città 534 atleti iscritti alla competizione ufficiale, ai quali si aggiungono oltre 250 persone tra accompagnatori ed addetti ai lavori. Per la prima volta, inoltre, alle categorie di gioco tradizionali, maschile, femminile e senior, si aggiungono le categorie juniores e wheelchair, lanciando un bellissimo messaggio di sport intergenerazionale ed inclusione a 360°”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Oltre al significativo successo sportivo, è importante sottolineare l’eccezionale impatto turistico che l’evento ha generato per la città, grazie alla straordinaria partecipazione degli atleti e non solo. Ancora una volta Messina ha risposto positivamente ed ha lanciato il messaggio di città accogliente, inclusiva ed aperta al grande palcoscenico internazionale“, conclude Basile.