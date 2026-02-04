Messina, si restaura la baracca simbolo del terremoto del 1908

Al via il restauro della baracca simbolo del terremoto del 1908 di Messina. La Struttura commissariale per il risanamento, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani, ha affidato i lavori per il restauro conservativo della struttura in legno all’Annunziata, realizzata nel 1909 dopo il terremoto che rase la città e diventata simbolo della volontà di rinascita di una comunità messa in ginocchio dalla tragedia. La durata degli interventi nella baracca, disabitata da decenni, è di circa due mesi.

Sul fronte alloggi, mentre procedono i lavori per la costruzione di un complesso residenziale secondo criteri di sostenibilità ambientale e uso di tecnologie innovative a Fondo Basile, buone notizie arrivano per Fondo Saccà. Dopo il sopralluogo di gennaio e l’esito dei campionamenti rilevati nel terreno, l’Arpa ha dato il via libera che porterà, con la certificazione conclusiva della bonifica, alla consegna dei lavori per costruire altri 40 alloggi “green”.

Le spiegazioni di Schifani

“Le attività di risanamento – afferma Schifani – stanno cancellando ferite che per decenni hanno segnato Messina. Le baraccopoli stanno lasciando spazio a un diverso modo di fruire il territorio, grazie a opere di riqualificazione, giardini, parchi urbani, alloggi costruiti nel rispetto della sostenibilità ambientale. La baracca in legno del 1909 ha un alto valore storico e sociale, rappresenta infatti le radici di una comunità che all’indomani del terremoto ha saputo rialzarsi. Il restauro è un modo per mantenere viva la memoria di chi in quei giorni ha perso tutto ma non si è arreso”.

Parco Magnolia a Giostra

Per quanto riguarda le opere di riqualificazione il dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti ha approvato il piano di analisi dei rischi per il parco Magnolia a Giostra. Un passaggio di fondamentale importanza che consentirà l’avvio della riqualificazione dell’area dove insistono anche un ficus secolare e la storica Villa De Gregorio posti sotto tutela della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Messina. Il progetto esecutivo prevede la bonifica e i contestuali interventi di salvaguardia della magnolia, tutela dei resti di Villa De Gregorio e realizzazione di uno spazio pubblico destinato alla fruizione, allo sport, ai giochi e alla socializzazione.