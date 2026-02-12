Messina, si presenta davanti alla scuola della figlia e minaccia l’ex moglie: arrestato

Nei giorni scorsi, a Messina, i Carabinieri della Stazione di Bordonaro hanno arrestato un 39enne, messinese, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile della violazione della misura cautelare del “allontanamento dalla casa familiare” e del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

In particolare, l’intervento dei militari è scaturito da una richiesta formulata – al numero di emergenza “112 NUE” – da parte dell’ex moglie dell’uomo, la quale aveva segnalato la presenza di quest’ultimo nei pressi della scuola frequentata dalla loro figlia di 9 anni, in violazione quindi della predetta misura cautelare a cui era stato sottoposto il 4 novembre scorso. Nella circostanza, l’uomo ha anche minacciato l’ex moglie nonostante fossero presenti la loro figlia e i militari intervenuti, i quali hanno quindi proceduto al suo arresto, associandolo presso il suo domicilio a disposizione dell’Autorità giudiziaria.