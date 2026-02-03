Messina, sequestrati 110 chili di novellame di sarda sottomisura

I Finanzieri della Stazione Navale Messina, durante un’attività di servizio di controllo economico del territorio e nell’ambito di pattugliamento costiero in materia di Polizia Ittica volto al controllo sul rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di pesca e di tutela dei consumatori, hanno effettuato controlli ai mezzi di trasporto su gomma al fine di individuare trasporti illeciti di prodotti ittici.

I controlli sono stati eseguiti presso l’imbarcadero della Compagnia di Navigazione Caronte e Tourist di Messina. I militari, insospettiti dall’allestimento del mezzo e dal comportamento del conducente, hanno fermato e controllato un veicolo nel cui portabagagli risultavano esserci nr. 22 cassette contenenti circa kg. 110 di prodotto ittico sottomisura (novellame di sarda).

Il prodotto ittico sequestrato, una volta attestata l’idoneità al consumo a seguito di visita sanitaria, è stato interamente devoluto in beneficenza e donato a quattro enti caritatevoli e associazioni operanti sul territorio della città di Messina.

Ai soggetti responsabili delle violazioni, in relazione alla quantità rinvenuta, è stata elevata una sanzione amministrativa per il trasporto di prodotto ittico sottomisura, pari a € 10.000,00, e una ulteriore sanzione amministrativa per la mancanza di qualsiasi documentazione in grado di consentire la rintracciabilità, pari a € 1.500,00.

L’operazione di servizio si inserisce nella più ampia azione svolta dal Corpo a tutela del contribuente, al fine di arginare l’illegalità economica e tutelare degli imprenditori onesti, ma anche a contrasto degli illeciti in materia ittica e ambientale, tanto a terra quanto in ambiente marino. Il ruolo di “polizia del mare” viene svolto assicurando una costante presenza e un’adeguata attività di controllo anche a tutela della salute pubblica.