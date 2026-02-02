Messina, senso unico alternato sul Ponte Mella

L’ANAS ha disposto il senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico, nel tratto di strada compreso tra il km 26+900 e il km 27+100, in direzione Messina-Palermo e viceversa, a decorrere dallo scorso 30 gennaio sino al 30 maggio 2026. La parzializzazione del tratto di strada interesserà tutti gli utenti.

Il senso di marcia sarà consentito a tutti i veicoli con massa inferiore alle 3,5 tonnellate (a pieno carico). Il provvedimento è stato adottato per attività preliminari necessarie ai lavori di restauro statico conservativo del Ponte Mella.