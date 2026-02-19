Messina, sconfitta per l’Akademia contro Padova: buona prestazione ma non basta | FOTO

Ancora una sconfitta per il Gruppo Formula 3 Messina nel percorso della Pool Promozione. Le siciliane cedono in quattro set contro la Nuvolì Altafratte Padova (1-3: 25-20, 17-25, 23-25, 20-25), con le venete che salgono così al quarto posto in classifica. Nonostante contro le ragazze di coach Sinibaldi sia arrivata la quarta sconfitta consecutiva, il secondo match giocato in appena tre giorni, ha messo in evidenza una crescita considerevole della squadra messinese apparsa più compatta nelle sue fila e capace di reggere maggiormente l’urto con le più quotate avversarie. Da segnalare un improvviso e prolungato black-out che ha portato all’interruzione della gara nel corso del secondo parziale sul punteggio di 4-6 per le ospiti. Ci è voluto poi più di mezz’ora di stop, prima della ripresa del match.

Nel primo set, Messina approccia la gara con concentrazione, restando in equilibrio fino al 12-12. È il turno al servizio di Viscioni a spezzare l’inerzia, permettendo alle padrone di casa di allungare fino al 18-12. Il set sembra indirizzato sponda Messina, ma la determinazione delle ospiti consente loro di ricucire lo strappo (19-17), facendo tremare il pubblico. A chiudere i conti ci pensa Landucci, autrice dei punti decisivi per l’1-0.

Nel secondo parziale la partenza delle SuperGirls è in salita. Padova spinge con continuità, trova un vantaggio di +4 e lo amplia progressivamente fino a renderlo incolmabile (10-21). Nel finale Zojzi prova a ridurre il divario, ma la formazione veneta – trascinata dall’MVP Esposito – pareggia i conti dei set (17-25).

Il terzo parziale si sviluppa punto a punto. Dopo un primo tentativo di fuga delle ospiti (9-12), Felappi e Viscioni riportano Messina in parità. Padova però non si lascia intimorire e, con Catania e Mazzon, costruisce un nuovo break (17-21). Le giallorosse reagiscono: Zojzi trova attacchi efficaci e Landucci firma due muri consecutivi per il 21-21. Nel finale, però, sono i dettagli a fare la differenza e ancora Esposito e Mazzon mettono a terra i palloni dell’1-2.

Anche nella quarta frazione Messina lotta con determinazione fino al 12 pari. Due falli di posizione complicano la situazione e consentono alle venete di accelerare (14-18). Kiss e Landucci tentano di riaprire la contesa, ma alcuni errori nei momenti chiave permettono a Padova di chiudere il match sul 20-25. Prima dell’incontro un omaggio floreale per Marianna Maggipinto e Greta Catania, ex del match. Prossimo appuntamento: domenica 22 febbraio alle ore 16 contro la Olio Pantaleo Volley Fasano presso il Palasport Vigna Marina di Fasano.

Starting Six

Novità nel sestetto di partenza di Messina: al posto della capitana Ferrara, Coach Freschi schiera dall’inizio Oggioni nel ruolo di libero. In posto 4 parte Viscioni al posto di Kiss. Questo il sestetto di partenza: diagonale principale formata da Rizzieri-Felappi, Zojzi e Viscioni schiacciatrici, centrali Campagnolo e Landucci, Oggioni libero. Risponde Coach Sinibaldi con Stocco in regia, Mazzon sua opposta, schiacciatrici Fiorio e Bozzoli, la coppia Bovo e Catania al centro, il libero Maggipinto.

Riepilogo del match

1°set (25-20)

Il servizio di Zojzi inaugura la partita, ma è subito Bovo a imporsi a muro su Landucci. Viscioni risponde con efficacia sia in attacco che a muro per il 4-4. In questa fase Messina, pur trascinata dalle sue schiacciatrici, commette diversi errori al servizio. Il primo break è delle padrone di casa (9-7), ma il muro di Bovo e il turno in battuta di Bozzoli ribaltano momentaneamente l’inerzia (9-10). Entrano a referto anche le opposte Felappi e Mazzon, mentre un ace di Viscioni e gli attacchi vincenti di Zojzi valgono il 15-12, costringendo coach Sinibaldi al time out. Al rientro sul taraflex arrivano altri due ace della numero 9 messinese. Padova prova a cambiare la diagonale inserendo Romanin e Hanle al posto di Mazzon e Stocco, ma fatica a trovare soluzioni; nuovo cambio per le venete con Esposito al posto di Bozzoli. Le gialloblù reagiscono, complice qualche errore di troppo di Messina, e accorciano fino al -3. Coach Freschi ferma il gioco. Zojzi firma il 19-15, immediatamente replicato dall’attacco di Esposito. Rizzieri gestisce con lucidità una free ball servendo Landucci, poi l’errore di Hanle da posto 2 consente alle siciliane di ristabilire il vantaggio (22-17). Le ospiti non mollano e piazzano un break, ma il successivo errore di Esposito consegna cinque set point alle giallorosse. Dopo il secondo time out chiamato da coach Sinibaldi, è Giulia Felappi a mettere a terra il pallone che chiude il parziale.

Top scorer: Giulia Viscioni (Gruppo Formula 3 Messina) con 7 punti.

Errori: 10 (Gruppo Formula 3 Messina), 12 (Nuvolì Altafratte Padova).

2°set (17-25)

Il secondo parziale si apre con il mani out di Mazzon, seguito dal muro di Bovo su Zojzi che regala subito il primo vantaggio a Padova. La schiacciatrice messinese si riscatta nello scambio successivo, ma continua a soffrire l’efficacia del servizio avversario (1-4). Felappi prova a ridurre il gap, mentre Catania e Mazzon colpiscono con continuità in attacco. Un blackout interrompe momentaneamente il gioco. Alla ripresa le venete alzano ulteriormente il livello a muro, trovando l’allungo sul 4-8. I ripetuti errori giallorossi e la distribuzione rapida di Stocco permettono alle ospiti di scappare fino al 4-12. Messina prova a sbloccarsi con Zojzi, ma Esposito e Bovo continuano a trascinare le proprie compagne, mentre Rizzieri si affida a Landucci per restare in partita. Un nuovo break padovano costringe coach Freschi a fermare il gioco sull’8-17. Viscioni tenta di superare il muro avversario senza successo e viene rilevata da Kiss. Campagnolo trova un muro su Catania prima di lasciare spazio a Colombo al servizio. Nel finale Zojzi mette a terra diversi palloni e piazza anche un monster block su Mazzon, inducendo coach Sinibaldi al time out (16-23). È però Esposito a chiudere il set, ristabilendo la parità e mandando le squadre al cambio di campo sull’1-1.

Top scorer: Aneta Zojzi (Gruppo Formula 3 Messina) e Lisa Esposito (Nuvolì Altafratte Padova) con 8 punti.

Errori: 5 (Gruppo Formula 3 Messina), 2 (Nuvolì Altafratte Padova).

3°set (23-25)

Avvio all’insegna dell’equilibrio nella terza frazione (3-3). A rompere il ritmo è l’ace di Mazzon ai danni di Zojzi; nell’azione successiva Fiorio spreca un rigore riportando il punteggio sul 5 pari. Stocco smarca con precisione tutte le sue attaccanti, mandando in difficoltà il muro messinese. Esposito chiude uno spettacolare long rally e firma il break per le gialloblù. Sull’ace di Stocco coach Freschi richiama le sue (9-12). Alla ripresa fa bene Rizzieri ad affidarsi alla propria opposta, mentre Ferrara entra al posto di Zojzi per rinforzare la seconda linea. Il muro di Felappi vale il 12-13, ma Mazzon ristabilisce subito il +2 veneto. Rientra Zojzi e Viscioni azzera lo svantaggio lavorando con efficacia sia in attacco sia in difesa. Stocco sorprende Oggioni con una giocata di seconda intenzione, mentre le fast di Campagnolo vengono contenute dal sistema muro-difesa ospite che riporta Padova avanti (16-18). Nonostante un primo tentativo di fuga delle venete (17-21), Zojzi e Landucci ricuciono lo strappo e ristabiliscono la parità, riaprendo completamente il set. Nel finale, però, le ospiti trovano con maggiore lucidità i punti decisivi per distaccarsi dalla resistenza di Messina e chiudere il parziale.

Top scorer: Aneta Zojzi (Gruppo Formula 3 Messina) con 7 punti.

Errori: 9 (Gruppo Formula 3 Messina), 4 (Nuvolì Altafratte Padova).

4°set (20-25)

Un perfetto equilibrio tra le due formazioni introduce il quarto parziale (2-2). L’attacco di Viscioni e l’ace di Landucci valgono il 4-2; un long rally che accende il palazzetto viene però chiuso da un attacco imprendibile di Mazzon, lasciando invariato il +2 per le messinesi. Kiss subentra a Felappi. Nonostante l’inerzia sembri sorridere a Messina, le ragazze di coach Freschi risultano fallose dai nove metri, senza trovare la necessaria continuità. Mazzon ed Esposito ristabiliscono la parità sul 9-9, ma Viscioni e Campagnolo ricostruiscono prontamente il vantaggio giallorosso (12-10). Un altro scambio infinito premia Padova e, complice qualche errore di troppo delle siciliane, le ospiti ribaltano la situazione portandosi avanti di tre lunghezze. Messina fatica a chiudere i colpi in attacco ed Esposito ne approfitta per consolidare il +4 veneto. Coach Freschi inserisce Colombo al servizio, mentre Zojzi prova a tenere vive le speranze peloritane. La spinta delle ospiti, però, non si arresta. Sul 16-20 arriva il time out messinese. Alla ripresa Kiss va a segno e Landucci dimezza lo svantaggio, costringendo questa volta la panchina veneta a fermare il gioco. Nel finale è il turno al servizio di Esposito a indirizzare definitivamente il set: Padova trova il +5 decisivo e chiude i conti in quattro parziali.

Top scorer: Aneta Zojzi (Gruppo Formula 3 Messina), Cristina Fiorio, Lisa Esposito e Giorgia Mazzon (Nuvolì Altafratte Padova) con 5 punti.

Errori: 10 (Gruppo Formula 3 Messina), 6 (Nuvolì Altafratte Padova).

MVP e Top dell’incontro

MVP della gara la schiacciatrice padovana Lisa Esposito. Entrando in corsa con molta concentrazione, la gialloblù ha chiuso la partita con 21 punti totali, 44% di efficienza in ricezione e con il 41% in attacco. Top Spiker la schiacciatrice Aneta Zojzi (Gruppo Formula 3 Messina), autrice di 25 punti di cui 23 attacchi vincenti e 2 muri. Le Top Blockers sono la messinese Giulia Viscioni e Laura Bovo (Nuvolì Altafratte Padova), entrambe a referto con 4 blocks. Infine, Celeste Sposetti è la Top Receiver della sfida con il 70% di ricezione positiva e il 25% di perfetta su 20 ricezioni totali.

Le dichiarazioni post-match

Coach Matteo Freschi (Gruppo Formula 3 Messina): “partita dopo partita questa squadra si sta adattando ad un contesto totalmente nuovo, quello della Pool Promozione:” Si, assolutamente. Era una cosa che ci eravamo detti nelle partite precedenti. Sono soddisfatto della prestazione delle ragazze perché il livello che stanno esprimendo gara dopo gara è sempre più alto”.

“Sarei contento soprattutto per loro – continua il tecnico Freschi. Se riuscissero ad ottenere qualcosina da queste partite perché lo sforzo fisico e mentale è tanto. E per riuscire a stare punto a punto con squadre di questa portata si arriva proprio a fine gara che si è vuoti di energie perché danno veramente tutto. Spero soltanto che il loro impegno, la loro qualità e la loro costanza nel cercare di migliorarsi venga premiata”.

Sulla scelta di far esordire Oggioni con la maglia da libero: “Con Martina ne avevamo già parlato. Avevamo stabilito che era mia intenzione premiare anche l’impegno che aveva avuto Cecilia nell’arco di tutto il campionato. In un momento come questo, raggiunta la Pool Promozione, mi sembrava giusto darle lo spazio che merita”.

Il capitano Martina Ferrara (Gruppo Formula 3 Messina): “io penso che la lettura di Matteo sia giusta: siamo una squadra molto giovane dal punto di vista di esperienza in campo e di conseguenza, nei momenti cruciali dei set, servirebbe qualcuno con un pochino in più di esperienza che ti dà una mano. Ovviamente in questo caso non c’è e quindi purtroppo uno può sbagliare. Fra qualche anno quella palla non la sbaglieranno e non la sbaglieremo, ma adesso purtroppo è così. Però effettivamente c’è stata tanta crescita dall’inizio della Pool ad oggi; quindi, sono soddisfatta e fiera delle mie compagne di squadra e del lavoro che stiamo facendo.”

Il tabellino

Gruppo Formula 3 Messina vs Nuvolì Altafratte Padova 1-3 (25-20, 17-25, 23-25, 20-25)

Gruppo Formula 3 Messina: Tisma n.e., Rizzieri 2, Zojzi 25, Colombo 0, Felappi 10, Ferrara 0, Landucci 9, Viscioni 17, Campagnolo 2, Kiss 2, Galic n.e., Oggioni (L) 0. 1st coach: Matteo Freschi, 2nd coach: Flavio Ferrara.

Nuvolì Altafratte Padova: Bovo 8, Romanin 0, Fiorio 11, Bozzoli 1, Sposetti 0, Maggipinto (L) 0, Catania 6, Pedrolli n.e., Hanle 1, Esposito 21, Stocco 2, Mazzon 17. 1st Coach: M. Sinibaldi, 2nd Coach: M. Clerc.

Arbitri: Azzurra Marani e Deborah Proietti.

Video check: Gabriele Galletti.

Segnapunti federale: Davide Pennisi.

Durata set: 27’, 61’, 30’, 27’.

Gruppo Formula 3 Messina: ace 6, bs 13, muri 11, errori 34.

Nuvolì Altafratte Padova: ace 6, bs 6, muri 9, errori 24.

Attacco: 39%-39%. Ricezione pos.: 50%-54%.

MVP: Lisa Esposito (Nuvolì Altafratte Padova).