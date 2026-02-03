Messina, riunione sindacale sulla costituzione della Paloritana Servizi SocialCity

Su convocazione del Sindaco metropolitano Federico Basile, si è tenuta presso la Città Metropolitana di Messina la riunione sindacale relativa alla costituzione della Paloritana Servizi SocialCity. L’incontro si è svolto su richiesta della FIADEl, alla presenza delle Organizzazioni Sindacali e dei rappresentanti aziendali del servizio. Al tavolo erano presenti Clara Crocè, Pietro Fotia e i rappresentanti aziendali. Nel corso della riunione è stato condiviso l’impegno a modificare la delibera, in particolare l’art. 22, nella parte in cui è previsto il ricorso al concorso pubblico per il reclutamento del personale. Il Sindaco ha comunicato che la deliberazione sarà modificata nei modi e nelle forme previste dalla legge.

La FIADel ha ribadito che la delibera dovrà essere adeguatamente motivata, sia dal punto di vista giuridico sia economico, al fine di garantire trasparenza, legittimità e sostenibilità delle scelte amministrative. Il Consiglio provinciale ha inoltre invitato le Organizzazioni Sindacali a un ulteriore confronto fissato per giovedì 4 febbraio 2026, al fine di proseguire il dialogo e approfondire i contenuti della modifica deliberativa. La FIADel esprime “soddisfazione per l’apertura al confronto e conferma la propria disponibilità a collaborare responsabilmente nell’interesse dei lavoratori e della qualità dei servizi sociali”.