Messina: riqualificazione dell’Arco di Cristo Re, modifiche al percorso della Linea 21

In occasione dei provvedimenti viari adottati dal Comune di Messina per permettere l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’Arco di Cristo Re, ATM Messina ha disposto una variazione temporanea del percorso della Linea 21. Le modifiche saranno in vigore da domani, mercoledì 11 a martedì 24 febbraio 2026. Nel dettaglio, i bus in direzione sud-nord seguiranno il seguente itinerario alternativo: viale Italia, via Tommaso Cannizzaro, corso Cavour, viale Boccetta e viale Regina Margherita, per poi riprendere il percorso ordinario.

Nella direzione opposta, nord-sud, dal viale Regina Margherita i mezzi transiteranno su viale Boccetta, corso Cavour e via Tommaso Cannizzaro, immettendosi successivamente su viale Italia e riprendendo il consueto itinerario.