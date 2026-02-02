Messina, riapre la piscina Cappuccini

“Oggi abbiamo restituito ai cittadini la Piscina Esterna Cappuccini, completamente rinnovata e pronta ad accogliere grandi e piccoli. Un risultato fortemente voluto dalla nostra Amministrazione e dalla Messina Social City, frutto di impegno e investimenti per restituire a Messina uno spazio vivo, sicuro e accessibile, dedicato non solo allo sport ma anche alla socialità e all’inclusione”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile. “La riapertura della Cappuccini rappresenta una tappa significativa di WAY: vogliamo creare opportunità concrete di partecipazione e coesione, rendendo gli spazi urbani luoghi di crescita, benessere e confronto”, rimarca Basile.

“In un’ottica di sostenibilità, l’impianto sarà presto oggetto di un progetto di efficientamento energetico, per migliorarne la funzionalità e la qualità dei servizi. Nei prossimi giorni partirà la procedura dedicata alle associazioni e società sportive per l’utilizzo degli spazi acqua, e saranno attivate fasce orarie di nuoto libero per i cittadini, ampliando l’accesso allo sport per tutta la comunità. La Piscina Esterna Cappuccini non è solo un impianto rinnovato, ma il simbolo di una città che vive di condivisione, sport e senso di appartenenza”, conclude Basile.