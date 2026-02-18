Messina, riapre al traffico la strada statale 113

La strada statale 113 Dir. “Settentrionale Sicula”, che era stata temporaneamente chiusa al traffico per motivi di sicurezza e per consentire alcuni interventi, è stata riaperta al traffico. Il tratto interessato, situato al chilometro 19,700, si trova nel comune di Messina, ed è un’arteria che collega varie zone della provincia.

La riapertura consentirà di ripristinare la normale viabilità e di alleggerire il traffico nelle aree circostanti, che era stato deviato su percorsi alternativi durante il periodo di chiusura.