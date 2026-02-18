Messina, riapre al traffico la strada statale 113

E' stata riaperta la strada statale 113 Dir. “Settentrionale Sicula” al km 19,700 all’altezza di Messina, era stata chiusa per una frana

SS113 Messina
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

La strada statale 113 Dir. “Settentrionale Sicula”, che era stata temporaneamente chiusa al traffico per motivi di sicurezza e per consentire alcuni interventi, è stata riaperta al traffico. Il tratto interessato, situato al chilometro 19,700, si trova nel comune di Messina, ed è un’arteria che collega varie zone della provincia.

La riapertura consentirà di ripristinare la normale viabilità e di alleggerire il traffico nelle aree circostanti, che era stato deviato su percorsi alternativi durante il periodo di chiusura.

