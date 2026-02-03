Messina, pubblicata la graduatoria dei 100 nuovi vigili urbani

“Con la pubblicazione della graduatoria definitiva dei 100 Agenti di Polizia Locale, si chiude una fase storica: il Comune di Messina completa l’intero percorso delle procedure di assunzione avviate in questi anni”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile. “In tre anni abbiamo concluso tutte le procedure concorsuali, con risultati concreti: 341 nuove unità negli uffici comunali, 100 agenti di Polizia Locale, oltre 500 nuove assunzioni complessive”, conclude Basile.

“Questo è stato possibile perché oggi il Comune di Messina è un ente finanziariamente solido, con i conti in ordine e una programmazione seria del personale. Solo un Comune risanato può bandire concorsi, completarli e assumere. La graduatoria dei 100 vigili non è solo un atto amministrativo: è il simbolo di una città che ha riacquistato, grazie al lavoro portato avanti dal 2018, solidità e credibilità”, conclude Basile.