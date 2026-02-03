Messina, pubblicata la graduatoria dei 100 nuovi vigili urbani

Basile: "il Comune di Messina completa l’intero percorso delle procedure di assunzione avviate in questi anni"

Polizia Locale messina

“Con la pubblicazione della graduatoria definitiva dei 100 Agenti di Polizia Locale, si chiude una fase storica: il Comune di Messina completa l’intero percorso delle procedure di assunzione avviate in questi anni”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile. “In tre anni abbiamo concluso tutte le procedure concorsuali, con risultati concreti: 341 nuove unità negli uffici comunali, 100 agenti di Polizia Locale, oltre 500 nuove assunzioni complessive”, conclude Basile.

“Questo è stato possibile perché oggi il Comune di Messina è un ente finanziariamente solido, con i conti in ordine e una programmazione seria del personale. Solo un Comune risanato può bandire concorsi, completarli e assumere. La graduatoria dei 100 vigili non è solo un atto amministrativo: è il simbolo di una città che ha riacquistato, grazie al lavoro portato avanti dal 2018, solidità e credibilità”, conclude Basile.

Leggi altri articoli di Messina