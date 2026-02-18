Messina protagonista con la candidatura del Sistema Fortificato dello Stretto, tavola rotonda a Palazzo Zanca

Nell’ambito del ciclo di incontri regionali “Aspettando la Giornata Nazionale del Paesaggio nei Val della Sicilia”, la città di Messina ospiterà sabato 21 febbraio 2026, a partire dalle ore 9, una tavola rotonda di rilievo istituzionale e scientifico presso la Sala Ovale “Caponnetto” del Comune. L’evento, organizzato da MEDFORT, in collaborazione con AssoCEA Messina e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Messina, si inserisce in un percorso corale che attraversa l’Isola (toccando anche Gela, Misterbianco e Castelbuono) per trasformare i paesaggi siciliani da beni ereditati passivamente in progetti collettivi per il futuro.

Candidatura al Premio Nazionale del Paesaggio

Il focus dell’incontro è la candidatura al Premio Nazionale del Paesaggio. Nel corso della mattinata si procederà alla presentazione ufficiale della candidatura del Sistema Fortificato dello Stretto di Messina al Premio Nazionale del Paesaggio 2026. La proposta è curata dal centro studi Medfort e dalla Comunità Patrimoniale “Faro per i Forti dello Stretto”.

All’interno della strategia della “due giorni” siciliana, la tappa di Messina assume il ruolo fondamentale di “motore propulsivo”. La tavola rotonda rappresenta il momento del confronto istituzionale, dove autorità, associazioni e tecnici dialogano per far convergere interessi diversi verso un obiettivo comune: la tutela attiva e la valorizzazione del patrimonio.

Messina come sintesi politica e strategica, mentre le altre tappe si concentrano sull’educazione scolastica, l’analisi tecnologica e l’economia rurale. Messina funge da sintesi: