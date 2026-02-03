Messina, prorogata la fruizione del Calendario Ambientale e della Mostra Filatelica

È stata prorogata sino a venerdì 13 febbraio 2026 la fruizione dell’ostensione del Calendario Ambientale di AssoCEA Messina APS – Centro di Educazione Ambientale e della Mostra di filatelia tematica organizzata dal “Circolo Filatelico Peloritano” nell’atrio di Palazzo Zanca. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e dalla Città Metropolitana di Messina, in sinergia con l’AssoCEA Messina APS-Centro di Educazione Ambientale (in occasione dell’esposizione del Calendario Ambientale 2026), ha fatto registrare la partecipazione di tre prestigiose collezioni appartenenti ai soci dell’Associazione culturale messinese: “Montagne di Fuoco” di Cettina Fonseca Giorgianni, “Vulcani” di Giacomo Centorrino e “Funghi: il cibo del bosco” di Claudia Centorrino.

L’esposizione rimarrà accessibile gratuitamente alle scolaresche e ai visitatori. Cartolina e bollo, predisposti per l’occasione, sono ancora disponibili allo sportello filatelico dell’Ufficio Postale Messina 18 di Strada San Giacomo, alle spalle del Duomo di Messina.