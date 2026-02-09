Messina: primo effetto delle dimissioni di Basile, Sud chiama Nord va sotto in commissione bilancio

Nuova seduta di commissione bilancio del comune di Messina, presieduta dal consigliere comunale di maggioranza, Margherita Milazzo, della proposta di deliberazione numero 6 del 22 gennaio 2026 – bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028. Durante la seduta, a cui hanno partecipato sia il sindaco Federico Basile, un componente del collegio dei revisori dei conti ed i dirigenti comunali. Nel corso della discussione varie sono state le criticità espresse dai vari consiglieri comunali di minoranza sui pareri delle varie voci di bilancio e sulle gestione delle partecipate. Non è mancata, nemmeno, qualche battuta velata sulle dimissioni del primo cittadino annunciate sabato.

Sud chiama Nord va sotto

Il consigliere comunale di Ora Sicilia, Giandomenico La Fauci, propone una mozione per una nuova seduta di commissione utile per presentare gli emendamenti. Nel rispondere, il sindaco Basile, invita i consiglieri a presentare i documenti direttamente in consiglio comunale. Il presidente Milazzo mette ai voti la proposta di La Fauci e Sud chiama Nord va sotto con 10 favorevoli (centrodestra e centrosinistra, era presente il consigliere Antonia Russo) e 8 contrari (il gruppo di Sud chiama Nord). Insomma, come primo effetto delle dimissioni di Basile, subito la maggioranza, che è in realtà minoranza da tempo, è andata sotto.