Messina, presso la sede provinciale della Uil assemblea dei lavoratori di Unilav

Si è svolta, nei giorni scorsi, presso la sede provinciale della Uil, un’Assemblea dei lavoratori di Unilav S.c.p.a., la società che ha una compagine composta per il 95,24% dall’Università di Messina e per il 4,76% dal Policlinico di Messina, ai quali viene applicato il contratto del terziario, della distribuzione e dei servizi. La riunione ha visto la presenza di Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, Francesco Rubino, segretario generale Uiltucs, Livio Andonico, segretario generale Uil Fpl, e Paolo Todaro, dirigente Uil Fpl.

Nel corso dell’incontro sono emerse una lunga serie di criticità, tra le quali si segnalano:

• l’assenza di riconoscimenti in materia di welfare aziendale, a partire dalla mancata corresponsione del buono pasto;

• l’arbitraria politica degli inquadramenti caratterizzata dal mancato riconoscimento dei passaggi di livello e delle progressioni dovute secondo criteri oggettivi e rispettosi delle norme in materia;

• l’applicazione “creativa” del Ccnl in materia di permessi orari retribuiti;

• gli affidamenti di somministrazione di lavoro.

Le dichiarazioni

“Emerge una gestione di Unilav caratterizzata da una discutibile impostazione, di fatto privatistica, che oggettivamente risulta incompatibile con la natura e la funzione di una società controllata dal pubblico che deve garantire assoluta trasparenza ed imparzialità nella gestione e nella valorizzazione del personale”, lo hanno affermato all’unisono Ivan Tripodi, Francesco Rubino, Livio Andronico e Paolo Todaro.“Inoltre, a seguito dell’Assemblea con i lavoratori abbiamo approfondito molte questioni connesse alla gestione di Unilav e sono emerse numerose criticità e problematiche. Anche le parziali informazioni ricavate dal sito ufficiale delineano un quadro gestionale che necessita assoluta chiarezza e il doveroso rispetto della relativa normativa. Pertanto, nel raccogliere l’unanime mandato ricevuto dall’Assemblea dei lavoratori, abbiamo formalmente inoltrato una richiesta di incontro ai vertici aziendali al fine di aprire un confronto per affrontare le problematiche in questione: la ricognizione e il riconoscimento dei passaggi di livello maturati; l’attivazione concreta delle misure di welfare e del buono pasto per tutto il personale avente diritto; la totale pubblicazione degli atti di governance (ordini del giorno, delibere, verbali, ecc.)”, rimarcano.

“Si apre, pertanto, una nuova stagione sindacale in Unilav che auspichiamo possa essere foriera di risultati concreti a favore dei lavoratori. Resta inteso che in assenza di riscontri concreti, ci riserviamo di intraprendere ogni iniziativa, nessuna esclusa, finalizzata a tutelare le lavoratrici e i lavoratori di Unilav in un quadro di assoluto rispetto delle norme e del contratto collettivo di lavoro”, hanno così concluso Ivan Tripodi, Francesco Rubino, Livio Andronico e Paolo Todaro.