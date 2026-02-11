Messina, presentato il report sull’impatto economico dei grandi eventi. Tutti i DATI ed i DETTAGLI

Oggi, mercoledì 11 febbraio, a Palazzo Zanca è stato presentato il report dell’Osservatorio Mastercard relativo agli ultimi due anni di eventi a Messina. L’analisi si basa sui dati dell’Osservatorio Mastercard, strumento che monitora i comportamenti di spesa sul territorio e offre una lettura oggettiva dei flussi turistici, dei trend economici locali e delle dinamiche legate al commercio e alla partecipazione ai grandi eventi. Il report costituisce un supporto concreto alle scelte strategiche dell’Amministrazione, evidenziando l’impatto delle politiche pubbliche e degli investimenti sul tessuto economico e turistico cittadino. All’incontro hanno partecipato il Sindaco Federico Basile e l’Assessore alle Attività Produttive e ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, mentre in collegamento da remoto Saverio Mucci, Government Lead per l’Italia di Mastercard.

L’analisi di Mucci

Ad aprire l’incontro è stato Saverio Mucci, che ha sottolineato il valore dell’Osservatorio come strumento strategico a supporto delle decisioni economiche e di sviluppo del territorio: “ho avuto il piacere di collaborare con il Comune di Messina concentrando l’analisi su due elementi strategici: i flussi turistici e gli eventi, strettamente collegati e determinanti per la crescita del territorio. Consideriamo turista chi effettua una spesa in un territorio diverso da quello di residenza. Sotto questo profilo, Messina ha registrato un dato particolarmente significativo: anno su anno si rileva una crescita del 32%, accompagnata da un incremento della spesa nei settori chiave, in particolare ristorazione e trasporti. L’analisi mostra una forte componente di turismo regionale, ma la crescita è strettamente legata agli eventi, che si confermano attrattori determinanti. Nel 2025 i flussi hanno registrato un aumento costante tra maggio e ottobre, con un picco in ottobre, a dimostrazione di una programmazione efficace e distribuita nel tempo. Circa il 35% della spesa si concentra su ristorazione e trasporti, confermando l’impatto diretto dei visitatori sull’economia locale. I flussi nazionali sono fortemente influenzati dagli eventi cittadini, mentre sul fronte internazionale il mercato più rilevante resta quello statunitense. Lo studio ha inoltre approfondito l’impatto economico di eventi musicali, sportivi, culturali ed enogastronomici, evidenziando come una pianificazione mirata possa generare risultati significativi in termini di attrattività e sviluppo economico”.

L’analisi

Mucci si è poi soffermato in dettaglio sui risultati dell’analisi, che confermano un trend di crescita significativo per il turismo a Messina. La spesa turistica complessiva nel 2024 è aumentata del 23% rispetto al 2023 e del 53% rispetto al 2022. La spesa dei turisti internazionali è cresciuta del 20% rispetto al 2023 e del 57% rispetto al 2022, mentre quella dei visitatori domestici ha registrato un +24% rispetto al 2023 e un +51% rispetto al 2022. La stagione estiva ha concentrato circa il 46% della spesa complessiva annuale, con un secondo picco a dicembre, legato prevalentemente al turismo di rientro. Un ruolo centrale in questa crescita è stato svolto dai grandi eventi musicali, culturali e sportivi, che si confermano veri motori economici per la città.

I concerti e le manifestazioni ospitate negli ultimi due anni hanno attratto in particolare il turismo regionale, con ristorazione e negozi alimentari/supermarket che concentrano circa il 40% della spesa generata dagli eventi, registrando una crescita di quasi il 30% rispetto alla settimana precedente. Il settore accommodation, invece, incide meno del 5% sul totale, evidenziando la criticità legata alla carenza di strutture ricettive disponibili in città.

Gli eventi significativi

Tra gli eventi più significativi, sono stati evidenziati:

Il concerto di Ultimo (28 giugno 2024) ha fatto registrare il picco di spesa più alto del periodo maggio-giugno, con un incremento del 53% rispetto alla settimana precedente e a quella successiva. L’afflusso è stato principalmente nazionale e regionale, con visitatori provenienti soprattutto da Calabria, Lombardia e Lazio. La ristorazione ha beneficiato di un incremento superiore al 25%.

Il concerto di Marco Mengoni (2025) ha determinato un significativo aumento della spesa infrasettimanale, con una crescita del 16% nella ristorazione rispetto alla settimana precedente. L’incremento complessivo della spesa nel periodo dell’evento è stato del 15%, con una provenienza prevalente da Sicilia e Calabria. Anche in questo caso, l’accommodation si è fermata intorno al 5%.

L’RDS Summer Festival ha registrato una crescita della spesa del 13% rispetto alla settimana precedente, con oltre il 60% dei flussi provenienti da Sicilia (esclusa la provincia di Messina) e Calabria. La ristorazione ha segnato un +14%.

Lo Street Food Fest, nonostante il maltempo, ha prodotto picchi di spesa rilevanti e ha attirato una componente internazionale più ampia rispetto ad altri eventi, con visitatori provenienti da Stati Uniti, Germania e Regno Unito. La spesa si è concentrata prevalentemente su ristorazione e food retail.

Il torneo internazionale di Beach Volley ha generato un consistente picco di spesa, con un aumento del 32% della presenza di visitatori stranieri rispetto all’anno precedente, in particolare dagli Stati Uniti, e un incremento della spesa nei settori food e abbigliamento.

L’intervento di Basile

Il Sindaco Basile a seguire ha tenuto a sottolineare che: “da questa analisi emerge con forza un tema centrale: quello dell’accoglienza. Messina, pur registrando dati di crescita importanti, sconta ancora la carenza di strutture ricettive adeguate, con la conseguenza di un turismo spesso ‘mordi e fuggi’. Proprio per questo, come ente promotore, il Comune intende coinvolgere gli operatori economici e le associazioni di categoria in un percorso condiviso, estendendo lo studio all’intero panorama cittadino. L’obiettivo è comprendere come lavorare in maniera più strutturata e coordinata, migliorando l’organizzazione dell’offerta e la capacità di trattenere i visitatori sul territorio. L’Amministrazione sta mettendo a disposizione dati e analisi non per un’esigenza interna, ma affinché diventino uno strumento utile per tutta la città: per gli imprenditori, per chi investe e per chi quotidianamente contribuisce allo sviluppo economico di Messina”.

La soddisfazione di Finocchiaro

Dello stesso avviso l’Assessore Finocchiaro ha proseguito: “a breve sarà convocato un tavolo tecnico con le associazioni di categoria, perché riteniamo fondamentale condividere questi dati e trasformarli in azioni concrete. Dietro ogni evento c’è un impatto che va ben oltre il momento in cui si svolge: c’è un ‘prima’ e un ‘dopo’ che contribuiscono a muovere l’economia e ad amplificare il nome della città. Questo vale per gli eventi musicali, culturali e sportivi; da ultimo, il campionato mondiale di calcio-balilla, che ha rappresentato un appuntamento di rilievo internazionale. A ciò si aggiunge il dato della stagione crocieristica: circa un milione di presenze l’anno, con una spesa media procapite di circa 50 euro per ogni crocierista. Si tratta di numeri che incidono positivamente sull’economia cittadina e contribuiscono alla crescita del PIL locale. Tutti questi elementi consolidano il brand Messina e ci fanno ben sperare per il futuro. L’auspicio è che questi dati possano diventare patrimonio condiviso e strumento operativo per l’intero sistema economico cittadino”.

Analisi complessiva

Nel complesso, i grandi eventi hanno generato un’economia prevalentemente regionale, con una crescente apertura internazionale, trainando in particolare il settore food e incidendo positivamente su commercio, abbigliamento e trasporti. Grazie a una programmazione dettagliata e agli investimenti mirati, anche con il supporto dei fondi PNRR, il Comune ha creato le condizioni per attrarre visitatori, stimolare l’economia locale e consolidare la reputazione di Messina come destinazione turistica e culturale. I risultati confermano che una strategia strutturata può trasformare la città in un punto di riferimento per eventi di grande richiamo, rafforzando il tessuto economico e turistico e aumentando la visibilità nazionale e internazionale di Messina.