Messina, polemiche sulle commissioni consiliari. Centofanti durissima: “l’amministrazione le ha trasformate in un teatro dell’assurdo”

“L’amministrazione Basile ha trasformato le sedute delle Commissioni di Palazzo Zanca in uno spettacolo degno di un teatro dell’assurdo, dove le priorità della città sono trattate come dettagli trascurabili”. Così Amalia Centofanti, consigliere di Prima l’Italia, che spiega: “Ieri la presidente della Messina Servizi Mariagrazia Interdonato ha trovato il tempo per partecipare, puntualissima, alla conferenza stampa del suo partito di riferimento Sud chiama Nord. Un impegno evidentemente inderogabile. Non altrettanto inderogabile, invece, è stata ritenuta la seduta della IV Commissione, presieduta dalla collega Sara Di Ciuccio di Forza Italia, convocata per discutere della raccolta differenziata nei condomini: un tema che riguarda quotidianamente migliaia di cittadini e che incide sul decoro e sull’efficienza della città”.

“Villa Dante sembra ormai essere una dependance privata dell’amministrazione Basile”

“Oggi, al contrario, in V Commissione, presieduta dal consigliere di Sud chiama Nord Raimondo Mortelliti e con la presenza dell’esperto Francesco Giorgio, si è discusso con grande solerzia di un campionato di subbuteo da organizzare in futuro a Villa Dante. Villa che, essendo gestita dalla Messina Social City, sembra ormai essere una dependance privata dell’amministrazione Basile, più che un bene pubblico al servizio dell’intera comunità. Il confronto tra le due giornate è illuminante: un argomento cruciale come l’organizzazione della raccolta differenziata è stato disertato, alla seduta di un torneo di subbuteo si è partecipato con entusiasmo. Evidentemente, mentre l’amministrazione continua a millantare di aver lavorato egregiamente e di aver rivoluzionato la città, le emergenze quotidiane possono attendere“, rimarca Centofanti.

“A questo punto non resta che prendere atto delle priorità dell’amministrazione Basile al completo. Se la scala dei problemi cittadini prevede prima il subbuteo e poi i rifiuti, una volta alle urne i messinesi sapranno certamente trarre le proprie conclusioni”, conclude Basile.