Messina, Piazzetta dell’Angelo di Torre Faro distrutta: “il disastro è compiuto, complimenti all’inerzia dell’amministrazione”

“Avevamo già segnalato più volte la situazione di pericolo della piazzetta dell’Angelo a Torre Faro. Oggi le immagini parlano da sole. La piazzetta è ormai irrimediabilmente compromessa. Questo è il risultato dell’indifferenza dell’amministrazione guidata da Federico Basile. Segnalazioni ignorate. Allarmi sottovalutati. Un villaggio lasciato al degrado. Altro che “buona amministrazione”, è quanto denuncia il movimento Rinascita Messina.

“Qui si collezionano omissioni e si scaricano le conseguenze sui cittadini. Complimenti davvero”, conclude la nota.

