Messina, perseguita l’ex moglie e la raggiunge nel suo negozio: arrestato

Nella mattinata di ieri, a Messina, i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi e del Nucleo Radiomobile del capoluogo hanno arrestato un 63enne, messinese, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “atti persecutori”, commessi ai danni della propria ex moglie. In particolare, i militari dell’Arma – a seguito di una richiesta pervenuta al “112 NUE” – sono intervenuti presso un esercizio commerciale della zona sud del capoluogo peloritano, ove l’uomo era giunto dopo aver pedinato l’ex moglie, titolare dell’attività.

Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza hanno consentito di appurare che, in precedenza, il 63enne era già stato denunciato dall’ex moglie, talché – alla luce di quanto emerso nella circostanza – i Carabinieri hanno proceduto al suo arresto, per poi associarlo agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.