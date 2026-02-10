Messina, per la prima volta le “Giornate della Vista” della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia

È Messina a ospitare la seconda tappa del 2026 delle Giornate della Vista della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. Dal 9 al 20 febbraio 2026, presso l’Istituto Cristo Re Padri Rogazionisti (Viale Principe Umberto 89), sono previste visite oculistiche e la fornitura gratuita di occhiali alle persone in condizioni di maggiore fragilità. L’iniziativa è patrocinata dalla Camera dei Deputati, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Comune di Messina.

Le parole di Basile

“La tappa messinese delle Giornate della Vista – dichiara il Sindaco di Messina Federico Basile – rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione su un tema fondamentale come la salute visiva, soprattutto in un’ottica di prevenzione e inclusione. Come Amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative che mettono al centro il benessere delle persone e che, grazie alla collaborazione con realtà come la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, riescono a offrire un servizio concreto alla comunità. La tutela della salute passa anche da questi momenti di attenzione e vicinanza ai cittadini”.

Le parole di Calafiore

Anche Alessandra Calafiore, Assessore Politiche Sociali del Comune di Messina ha sottolineato l’importanza di questo progetto: “Questa iniziativa di beneficenza sanitaria si traduce in un’azione concreta di contrasto alle diseguaglianze, di accesso alle cure e attenzione alle fasce più vulnerabili, con un impatto reale sul territorio”.

“La salute visiva è un diritto fondamentale”

L’Assessore alle Pari Opportunità e Politiche Giovanili Comune di Messina Liana Cannata, ricorda che: “La salute visiva è un diritto fondamentale e, come tale, va tutelato, garantito e reso accessibile a tutte e a tutti, senza distinzioni. Garantire pari opportunità significa anche assicurare pari accesso alla prevenzione e alle cure, indipendentemente dalle condizioni economiche o sociali. In una comunità giusta, la tutela della salute non può essere un privilegio. Iniziative come le Giornate della Vista rappresentano un esempio concreto di politiche di pari opportunità che incidono direttamente sulla vita delle persone più fragili, rafforzando equità, inclusione e coesione sociale. Come Amministrazione comunale sosteniamo con convinzione tutte le azioni che mettono al centro la persona, riducono le disuguaglianze e costruiscono una città più giusta, solidale e responsabile”.

Le parole del Professor Pasquale Aragona

Oltre 600 persone saranno visitate dal gruppo di medici oculisti e ortottisti messo a disposizione dal Professor Pasquale Aragona, Ordinario di Oftalmologia e Direttore UOC di Oftalmologia Università degli Studi di Messina. Queste le sue parole a commento dell’iniziativa: “Sono molto lieto che l’UOC di Oftalmologia dell’AOU “G. Martino” dell’Università di Messina sia stata coinvolta in questa iniziativa meritoria e pro bono da parte della Fondazione Onesight Essilor Luxottica Italia col desiderio di contribuire al benessere visivo della popolazione meno abbiente, che spesso trascura un aspetto importante della salute come quella dell’apparato visivo e della qualità visiva in particolare. Un alto numero di pazienti, che non penserebbe neanche di sottoporsi a una visita oculistica, sarà così reclutato, grazie all’attività di associazioni benefiche, in modo da poter correggere difetti della vista che impattano notevolmente sulla qualità della vita di chi ne è affetto”.

I pazienti sono stati selezionati grazie al supporto di importanti associazioni del territorio come Istituto Cristo Re Padri Rogazionisti, Ecos-Med – Fondazione di Comunità Messina, Comunità di Sant’Egidio, CAS Sant’Antonio, Caritas diocesana, Banca delle Visite, Rete SAI.

A ospitare le due settimane di visite l’Istituto Cristo Re Padri Rogazionisti diretto da Padre Adriano Inguscio, che ha commentato così l’iniziativa: “Nei giorni scorsi ci è pervenuta la richiesta di accogliere nel nostro Istituto l’iniziativa della visita oculistica a beneficio della cittadinanza; ci siamo subito attivati, visto che siamo un ‘ Opera dedita alla Carità. Ho apprezzato la serietà della Fondazione Onesight Essilor Luxottica Italia, non solo per l’iniziativa, ma anche per la professionalità della macchina organizzativa di queste giornate di solidarietà, che si svolgeranno nell’ Istituto. I nostri tecnici si sono confrontati con i professionisti della fondazione per iniziare questa attività a norma e in sicurezza, così da accogliere e sostenere gli utenti che aderiranno”.

Momento inaugurale

Oggi si è tenuto un momento inaugurale alla presenza di Alessandra Calafiore Assessore Politiche Sociali Comune di Messina, del Professor Pasquale Aragona, Ordinario di Oftalmologia e Direttore UOC di Oftalmologia Università degli Studi di Messina, di Padre Adriano Inguscio, Direttore dell’Istituto Cristo Re Padri Rogazionisti di Messina, di Padre Nino Basile, Direttore della Caritas di Messina, oltre che del Segretario Generale della Fondazione in Italia, Andrea Rendina.

Proprio Andrea Rendina a nome della Fondazione ha espresso la sua soddisfazione nel portare per la prima volta a Messina le Giornate della Vista, sottolineando l’importanza di un’iniziativa che si propone di fare la differenza per le persone più vulnerabili: “Siamo lieti di portare per la prima volta a Messina le Giornate della Vista. Grazie alla collaborazione con Comune, associazioni e Università, l’iniziativa offrirà un supporto concreto alle persone fragili. L’obiettivo è incidere positivamente sulla vista e, di conseguenza, sulla loro condizione di vita nella convinzione che prendersi cura della vista significhi anche restituire dignità, autonomia e nuove possibilità di vita”.

Al termine della visita, gli ottici dei negozi del gruppo EssilorLuxottica affiancano i pazienti nella scelta della soluzione visiva più idonea. Il coordinamento delle visite oculistiche è curato dai volontari di EssilorLuxottica che, aderendo all’iniziativa, donano una giornata di ferie. In tre anni di attività, la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ha già garantito assistenza visiva a oltre 26.000 persone, accompagnandole anche nell’eventuale percorso di approfondimenti ed esami successivi alla visita.