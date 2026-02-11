Messina, Oteri: “nessuna ordinanza di Basile contro il traffico pesante a Contesse”

“La situazione che si è determinata con il cantiere RFI di Contesse, nell’ambito del raddoppio ferroviario Giampilieri–Fiumefreddo, è diventata insostenibile. Traffico pesante continuo, congestionamenti, disagi quotidiani e una qualità della vita fortemente compromessa per i residenti. Eppure, davanti a tutto questo, il sindaco Federico Basile è rimasto fermo, senza assumere alcun provvedimento concreto. Parliamo di un quartiere ostaggio di camion e mezzi pesanti che attraversano il centro abitato senza una regolamentazione chiara e stringente”. Lo afferma Cosimo Oteri, capogruppo di Lega-Prima l’Italia al Comune di Messina.

“Nessuna ordinanza”

“Non risultano ordinanze sindacali di divieto di transito per i mezzi pesanti in quell’area, né misure efficaci per tutelare la sicurezza e la vivibilità dei cittadini. Non bastano le interlocuzioni informali con RFI o le rassicurazioni di circostanza. Servono atti amministrativi chiari, serve un’ordinanza che disciplini il traffico e imponga limiti precisi, nel rispetto della sicurezza e della salute pubblica. Il sindaco Basile smetta di voltarsi dall’altra parte. Governa la città e ha il potere di emanare ordinanze a tutela dei cittadini. Se non lo fa, si assume la responsabilità politica di ogni disagio e di ogni rischio che oggi grava su Contesse”, conclude Oteri.