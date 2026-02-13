Messina: ordinanza del Consorzio per le Autostrade Siciliane, chiusura al traffico di vari tratti dell’autostrada A20

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane rende nota, con ordinanza n. 17 di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, la chiusura al traffico veicolare di vari tratti dell’autostrada A/20 Messina-Palermo

Potatura alberi autostrada A20
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane rende nota, con ordinanza n. 17 di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, la chiusura al traffico veicolare di vari tratti dell’autostrada A/20 Messina-Palermo, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, per consentire la prosecuzione dei lavori per il taglio di alberi ad alto fusto e rami su terreni di proprietà del Consorzio in vari tratti dell’autostrada A/20 Messina-Palermo, lotto 2 Barcellona-Tremestieri (dal km. 46+640 al km. 0+000).

Dettagli

Nello specifico il provvedimento dispone, per lo svincolo di Gazzi, dalle ore 21 di lunedì 16 febbraio alle 6 di martedì 17 febbraio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Gazzi (km. 5+100) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Catania; per lo svincolo di Messina centro, dalle ore 21 di martedì 17 febbraio alle 6 di mercoledì 18 febbraio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Messina centro (km. 7+015) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Palermo.

Messina centro

Dalle ore 21 di mercoledì 18 febbraio alle 6 di giovedì 19 febbraio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Messina centro (km. 7+015) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli in transito provenienti da Catania; dalle ore 21 di giovedì 19 febbraio alle 6 di venerdì 20 febbraio, la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Boccetta (km. 8+970) e lo svincolo di Messina Centro (km. 7+015) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, in direzione Catania e la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria svincolo di Boccetta, con rientro allo svincolo di Messina Centro per i veicoli che transitano in direzione Catania.

Svincolo Boccetta

Dalle ore 21 di venerdì 20 febbraio alle 6 di sabato 21 febbraio, la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Boccetta (km. 8+970) e lo svincolo di Messina Centro (km. 7+015) della Tangenziale di Messina–Autostrada A/20 Messina–Palermo, in direzione Catania e la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria svincolo di Boccetta, con rientro allo svincolo di Messina Centro per i veicoli che transitano in direzione Catania; dalle ore 21 di sabato 21 febbraio alle 6 di domenica 22 febbraio, la chiusura al traffico veicolare che transita nella carreggiata di monte (Direzione Catania) del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Messina Centro (km. 7+015) e Messina Gazzi (km. 5+100) dell’Autostrada A/20 Messina–Palermo (Tangenziale di Messina) e la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Messina Centro con rientro allo svincolo di Messina Gazzi.

Messina Gazzi

Dalle ore 21 di domenica 22 febbraio alle 6 di lunedì 23 febbraio, la chiusura al traffico veicolare che transita nella carreggiata di monte (Direzione Catania) del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Messina Gazzi (km. 5+100) e Messina San Filippo (km. 4+000) dell’Autostrada A/20 Messina–Palermo (Tangenziale di Messina) e la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Messina Gazzi con rientro allo svincolo di Messina San Filippo; dalle ore 21 di lunedì 23 febbraio alle 6 di martedì 24 febbraio, la chiusura al traffico veicolare che transita nella carreggiata di monte (Direzione Catania) del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Messina San Filippo (km. 4+000) e Messina Sud Tremestieri (km. 0+586) dell’Autostrada A/20 Messina–Palermo (Tangenziale di Messina) e la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Messina San Filippo con rientro allo svincolo di Messina Sud Tremestieri.

Limite

E’ istituito inoltre il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dalle limitazioni e 40 km/h nelle rampe di svincolo, in ossequio al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22/01/2019.

Leggi altri articoli di Messina