Messina, lunedì nuova seduta di consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

Lunedì 16 febbraio, alle ore 19, il Consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) “Presa d’atto dell’accordo di Pianificazione del 18/12/2025, ai sensi dell’art. 26 comma 14bis della 1.r. 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii., relativo alla variante parziale al piano regolatore generale per la riclassificazione urbanistica di un’area divenuta ‘Zona Bianca’ a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio (cod. 08/Var)”; 2) mozioni consiliari sulle “Misure per fronteggiare la povertà alimentare – Welfare di prossimità – Richiesta di adesione del Comune di Messina al progetto di Reddito Alimentare” e sulla “Condanna violenze in Iran”.