Messina, limitazioni viarie per interventi di messa in sicurezza a Camaro superiore

Gli interventi di messa in sicurezza del manto stradale e di rimozione di alberi pericolanti sono stati programmati a seguito del tavolo tecnico convocato dall’Assessorato Manutenzione Beni e Servizi, che ha recepito la segnalazione della III Municipalità relativa alla necessità di interventi urgenti sul tratto reso pericoloso dall’affioramento delle radici delle alberature adiacenti alla carreggiata. Al tavolo tecnico hanno partecipato rappresentanti del Servizio Manutenzione Strade, della III Municipalità e del Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), competente per il tratto interessato, al termine del quale è stato concordato un intervento congiunto per la messa in sicurezza dell’area.

Il lavoro del CAS

In particolare: il CAS provvederà all’abbattimento e alla cippatura delle alberature che interferiscono con la sede stradale; il Servizio Manutenzione Strade e Impianti interverrà successivamente con il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso della semicarreggiata lato sud. A supporto dell’esecuzione dei lavori, il Servizio Mobilità Urbana ha adottato l’ordinanza viabile n. 264 del 17 febbraio 2026: a partire dalle ore 21.00 di lunedì 23 febbraio e fino alle ore 18.00 del 4 marzo 2026, nel tratto di via Camaro compreso tra l’accesso allo svincolo autostradale di Messina Centro e via Forno Camaro, saranno in vigore le seguenti limitazioni:

divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta su entrambi i lati;

divieto di transito nella semicarreggiata lato sud;

istituzione del senso unico di marcia in direzione est-ovest (mare-monte) nella semicarreggiata lato nord;

nelle ore notturne (21.00-06.00) dal 23 al 28 febbraio, divieto di

transito veicolare con percorsi alternativi su via Forno Camaro, garantendo comunque il transito pedonale in sicurezza e l’accesso alle proprietà laterali.

Le parole di Minutoli

“Questo intervento – dichiara l’Assessore Massimiliano Minutoli – nasce dall’ascolto del territorio e dal recepimento della richiesta della III Municipalità, che ha evidenziato una situazione di potenziale pericolo per automobilisti e pedoni. Grazie al coordinamento con il CAS e con i nostri uffici tecnici interveniamo in maniera strutturale per eliminare le cause del dissesto e ripristinare condizioni di sicurezza adeguate. Siamo consapevoli dei disagi temporanei alla circolazione, ma si tratta di lavori indispensabili per la tutela della pubblica incolumità”.

L’Assessore ha anche predisposto con i Dipartimenti competenti la possibilità di creare un senso unico alternato, per consentire il transito in sicurezza a chi deve accedere all’autostrada o dirigersi in città minimizzando i disagi agli automobilisti. Durante le fasi più delicate dei lavori sarà assicurato il presidio della Polizia Municipale e saranno adottate tutte le misure necessarie a tutela della pubblica incolumità e per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso.