Messina, le rivelazioni di De Luca: “Basile poteva essere il candidato del centrodestra, non ho svenduto la città”

Cateno De Luca è letteralmente scatenato e durante l’iniziativa pubblica, con Federico Basile, “Amiamo Messina!”, che si è svolta presso la Galleria Vittorio Emanuele, si scaglia con toni duri e sprezzanti contro il centrodestra, mettendo nel mirino il deputato di Fratelli d’Italia, Pino Galluzzo ed il coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso. Nel suo discorso, il leader di Sud chiama Nord, spiega il patto con Renato Schifani, con garante il presidente Galvagno ed i 136 milioni che è riuscito a far stanziare per la città dello Stretto.

“Basile poteva essere il candidato del centrodestra”

De Luca, durante l’appassionato comizio, rivela: “noi saremmo potuti entrare nella giunta regionale con Danilo Lo Giudice, in cambio avremmo dovuto fare un rimpasto di giunta a Messina, inserendo 4 assessori del centrodestra. A questo punto Basile sarebbe potuto essere il candidato sindaco dell’intero centrodestra alle comunali del 2027. Non ho barattato Messina, ho detto no, la città non si tocca, non mi faccio ricattare da nessuno“, evidenzia De Luca.

“Non intendo farmi mettere i piedi in testa da nessuno”

“Io e Federico Basile amiamo Messina. Oggi, se questa città non è più un bancomat per i vecchi politicanti, è grazie a me e all’attuale sindaco. A tutti i big nazionali e del quartierino ricordo che Messina si governa con i fatti: quelli che abbiamo fatto noi, portando in città milioni e milioni di finanziamenti, risanando i conti e raggiungendo risultati concreti. Quello che non avete mai fatto voi. Che sia chiaro a tutti: io non intendo farmi mettere i piedi in testa da nessuno. Sono qua, pronto a sfidare pubblicamente chiunque, partendo dal presidente Schifani. Da qui parte una nuova fase e non ci fermiamo più. Chi ci ama, ci segua”, conclude De Luca.