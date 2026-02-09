Messina: le motivazioni delle dimissioni di Basile smentite dai fatti, la realtà è ben diversa

Negli ultimi mesi, l’argomento maggiormente trattato nelle piazze, nei bar, nei luoghi di aggregazione in generale, è stato il futuro del sindaco Federico Basile e dell’amministrazione comunale e sabato si è avuta la certezza, che a Messina, si andrà al voto in primavera. Le motivazioni del primo cittadino sulle sue dimissioni sono (consiglio comunale senza maggioranza), numeri alla mano, smentite dai fatti e dai numeri. Come ha spiegato il senatore Dafne Musolino e come abbiamo potuto verificare: su 442 delibere, il Consiglio Comunale ne ha approvate 441. Quindi, seppur minoranza numericamente, Sud chiama Nord, in consiglio, è riuscito, grazie all’”aiutino” delle opposizioni, a far passare tutte le delibere e le varie norme.

I reali motivi delle dimissioni

Vi spieghiamo, rapidamente, i reali motivi delle dimissioni di Federico Basile da sindaco di Messina. Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, nei suoi ragionamenti, vuole approfittare della netta debolezza del centrodestra e del centrosinistra per blindare Basile e la sua roccaforte elettorale. Il sindaco di Taormina ha fatto anche altri ragionamenti: evitare di andare alle urne per le comunali di Messina insieme alle politiche ed eventualmente delle regionali raggruppate nello stesso giorno. Ciò, sicuramente, avrebbe provocato delle difficoltà a Sud chiama Nord sia di gestione e sia in sede di trattative con gli altri gruppi politici.