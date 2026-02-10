Messina: lavori riduzione delle perdite delle reti idriche: limitazioni viarie

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Camiciotti, Centonze, Maddalena e Risorgimento. Pertanto, da oggi, martedì 10, sino al 10/03/2026, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire: a) lato nord di via Camiciotti, nel tratto compreso tra le vie Centonze e Risorgimento; b) lato est di via Centonze, nel tratto compreso tra le vie Camiciotti e Maddalena; c) lato sud di via Maddalena, nel tratto compreso tra le vie Centonze e Risorgimento; d) lato ovest di via Risorgimento, nel tratto compreso tra le vie Camiciotti e Maddalena; e) entrambi i lati di via Camiciotti, per un tratto di venti metri, a monte di via Risorgimento.

Istituiti inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati; e il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri.