Messina, lavori di riqualificazione dei marciapiedi tra via della Munizione e viale Boccetta

Da ieri, giovedì 5, sino al 28 febbraio, sono previsti provvedimenti viabili in via Romagnosi, a Messina, nel tratto compreso tra via della Munizione e viale Boccetta, nell’ambito dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche nel quadrilatero compreso tra le vie Garibaldi, Tommaso Cannizzaro, XXIV Maggio e viale Boccetta. Pertanto, nel predetto arco temporale, su entrambi i lati di via Romagnosi, nel tratto compreso tra via della Munizione e viale Boccetta, per singoli tratti di intervento e per singolo lato, non superiori a 30 metri ciascuno, sono istituiti i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, garantendo, in sicurezza, il regolare svolgimento del transito veicolare, e di transito pedonale nel marciapiede, garantendo, in sicurezza, la continuità del transito pedonale, sul marciapiede del lato opposto, mediante la predisposizione di idonea segnaletica stradale e la fruibilità di tutti gli accessi ivi insistenti mediante la predisposizione di idonei dispositivi (passerelle calpestabili/carrabili e segnaletica stradale).