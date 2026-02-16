Messina, lavori di riduzione delle reti idriche in alcune zone della città | DETTAGLI

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Ettore Lombardo Pellegrino, Ghibellina, XXVII Luglio e Centonze. Pertanto, da oggi, lunedì 16 febbraio, sino al 16/03/2026, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire: a) lato nord di via Pellegrino, nel tratto compreso tra le vie Ghibellina e Centonze; b) lato est di via Ghibellina, nel tratto compreso tra le vie Pellegrino e XXVII Luglio; c) lato sud di via XXVII Luglio, nel tratto compreso tra le vie Ghibellina e Centonze; d) lato ovest di via Centonze, nel tratto compreso tra le vie Pellegrino e XXVII Luglio; e) entrambi i lati di via XXVII Luglio, per un tratto di venti metri, a valle di via Ghibellina.

Istituiti inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati; e il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri.