Messina, lavori di manutenzione della condotta fognaria in un tratto del viale Annunziata

Dalle ore 8 di lunedì 9 sino alle 17 di sabato 14 febbraio, sul viale Annunziata a Messina, carreggiata stradale in direzione di marcia ovest-est (monte-mare), nel tratto compreso tra i numeri civici 38 e 48, saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati; di transito veicolare, nella parte di carreggiata stradale del viale Annunziata, interessata da lavori, garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare nella parte di carreggiata stradale non interessata dai lavori, con collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri.

Il limite massimo di velocità di 30 km/h sul viale Annunziata, carreggiata stradale in direzione di marcia ovest-est (monte-mare) nel tratto compreso tra via Preitano e il numero civico 38. Il provvedimento è stato disposto per consentire in quel tratto ad AMAM l’esecuzione di lavori di manutenzione della condotta fognaria.