Messina: lavori all’Arco di Cristo Re, i provvedimenti viari

Nell’ambito della riqualificazione urbana comprensiva del recupero e restauro conservativo dell’antica cinta muraria daziaria, sita in via delle Mura nel Comune di Messina e Cristo Re, da lunedì 23 febbraio sino al 7/3/2026 sono previsti provvedimenti viari, per consentire l’esecuzione dei lavori dell’Arco di Cristo Re. Pertanto, nel predetto arco temporale, saranno istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta ed il divieto di transito veicolare e pedonale nella parte di sede stradale di viale Principe Umberto sottostante la struttura del cosiddetto “Arco di Cristo Re” e per un tratto di 70 metri ad est di via Grattoni, mediante la collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale; collocare idonea segnaletica stradale verticale in viale Principe Umberto (direzione di marcia nord-sud) ad intersezione con viale Boccetta con l’indicazione di “divieto di transito a 350 metri – Arco di Cristo Re”.

Al fine di deviare il transito veicolare, diretto a sud, sul viale Boccetta o sullo svincolo autostradale “Boccetta” per l’immissione nella tangenziale autostradale, consentendo l’accesso in viale Principe Umberto, esclusivamente, ai veicoli diretti nel tratto dello stesso viale Principe Umberto compreso tra viale Boccetta e via Grattoni; collocare idonea segnaletica stradale verticale in viale Principe Umberto (direzione di marcia sud-nord) ad intersezione con via Dina e Clarenza con l’indicazione di “divieto di transito a 800 metri – Arco di Cristo Re”, al fine di deviare il transito veicolare, diretto a nord, su via Dina e Clarenza, consentendo l’accesso in viale Principe Umberto, esclusivamente, ai veicoli diretti nel tratto dello stesso viale Principe Umberto compreso tra via Dina e Clarenza e la struttura del cosiddetto “Arco di Cristo Re”.

Istituite inoltre la direzione obbligatoria a destra in via Michele Amari, all’uscita dalla strada che porta alla struttura dell’Istituto Cristo Re dei Padri Rogazionisti (pressi campi di calcio) ed in via A. Catalano/via Macello Vecchio alle rispettive intersezioni con viale Principe Umberto; e la direzione obbligatoria a sinistra in via Livenza, via Trebbia e via Varaita alle rispettive intersezioni con viale Principe Umberto.