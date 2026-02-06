Messina, lacrime e commozione ai funerali dei tre cacciatori uccisi sui Nebrodi

Grande commozione e lacrime in provincia di Messina ai funerali dei tre cacciatori trovati morti, uccisi a colpi di fucile, a Montagnareale. Tanta persone nella chiesa dei Santi Martiri di Patti per dare l’ultimo saluto ad Antonio Gatani, mentre a San Pier Niceto si sono svolti i funerali, col rito dei testimoni di Geova, dei fratelli Giuseppe e Davis Pino.

A celebrare la messa delle esequie di Gatani è stato don Emanuele Di Santo, rettore del seminario vescovile, che durante l’omelia ha detto: “ricordarsi di Antonio, della sua vita, del bene compiuto, degli affetti che non si interrompono in nessun momento, neanche in questa circostanza. Della sua tragica morte, delle persone che lo amano, di una comunità che rimane scossa di fronte al male che sembra talvolta impadronirsi della nostra società”.