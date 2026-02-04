Messina, la viabilità in città per interventi di potatura

Da lunedì 9 sino a lunedì 16 febbraio, nella fascia oraria 7-17, sono effettuati interventi di potatura in tratti di diverse strade all’interno del territorio del comune di Messina: vie dei Verdi e Salvatore Cappelani, piazze XX Settembre e XXV Aprile, e viale Boccetta. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.