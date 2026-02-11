Messina, la proposta di Cacciotto: “sul Viale San Martino eliminare una corsia di pista ciclabile, sindaco presuntuoso”

“Eliminare una delle due corsie di pista ciclabile sul viale San Martino, nel tratto compreso tra Villa Dante e Viale Europa, predisponendo lungo l’arteria stradale alcuni stalli di sosta con disco orario. In realtà si tratta di una soluzione già prospettata dai tanti residenti e commercianti che insistono in questa zona, che coniuga l’esigenza di chi utilizza la bicicletta con chi ci vive e lavora. Questo tratto di strada ha delle caratteristiche che neppure un autostrada possiede. Se in autostrada sei costretto a fermarti hai a disposizione la corsia d’emergenza, in questa parte di Viale San Martino invece no, non ti puoi fermare”. E’ quanto afferma il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto.

“Commercianti penalizzati”

“I commercianti che insistono in questo tratto di Viale San Martino sono stati penalizzati dalla presenza di vere e proprie barriere: quella del tram, l’aiuola, la pista ciclabile. Anche tanti residenti lamentano delle vere difficoltà anche per una semplice e veloce fermata. Il Consiglio della Terza Municipalità negli anni, facendosi interprete di residenti e commercianti ha in diverse occasioni tentato di rappresentare all’ Amministrazione Comunale la necessità di coniugare l’utilizzo della bicicletta, che nessuno vuole demonizzare, con altre esigenze, consegnando anche una petizione popolare di circa 600 firme”, evidenzia Cacciotto.

“Conclusione: il Sindaco e l’ Amministrazione Comunale se ne sono letteralmente infischiati. Dopo più di due anni dall’ introduzione della doppia pista ciclabile bisognerebbe avere l’umiltà di tornare sui propri passi dal momento che le piste ciclabili realizzate tutto si può dire ma non che siano trafficate. Questa non visione per come Sindaco e Giunta vorrebbero farci credere ma essere presuntuosi e distaccati dalla realtà. Eliminare solo una corsia ciclabile, realizzando semplicemente alcuni stalli con disco orario favorirebbe anche la semplice fermata, senza il rischio di paralizzare il traffico e la sosta breve sarebbe un valido supporto anche agli esercenti che con coraggio e passione ogni mattina alzano la saracinesca”, conclude Cacciotto.